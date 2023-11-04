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«Мы защищаемся вместе»: Андре Онана поблагодарил товарищей по команде за «сухой» результат с «Фулхэмом»

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Когда Андре Онану спросили о его двойном сейве в победе над «Фулхэмом» со счетом 1:0, Андре Онана сказал в послематчевом интервью: «Может быть, это было важно, но сегодня самым важным была победа.

Я буду говорить о голе Брунe, он был так важен для нас, я очень рад сегодняшней победе и великолепному голу».

"Новый результат дает нам большую уверенность, но иногда можно сохранить чистый результат, но не выиграть игру, а сыграть вничью.

Для нас сегодня было важно победить, мы приехали сюда побеждать, не важно, пропустим ли мы гол, было важно победить.

Я рад этой победе, и чистый результат показывает, как работала моя команда».

 

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