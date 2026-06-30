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  4. «Милан» объявил о трансфере Рамуша из «ПСЖ». Контракт – до 2031-го

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«Милан» объявил о трансфере Рамуша из «ПСЖ». Контракт – до 2031-го
Рамуш перешел в «Милан» из «ПСЖ».

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш перешел в «Милан».

Португальский форвард подписал контракт с итальянцами до 30 июня 2031 года.

Сообщалось, что «россонери» заплатят за 25-летнего игрока до 75 млн евро с учетом всех бонусов. Это трансферный рекорд «Милана», предыдущий – подписание Рафаэла Леау из «Лилля» за 49,5 млн евро.

В подписании Гонсалу был заинтересован новый тренер «Милана» Рубен Аморим.

В минувшем сезоне Лиги 1 Рамуш провел 30 матчей в составе «ПСЖ», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика форварда доступна по ссылке.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Милана»
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoМилан
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