Асхабадзе о пиве: «Любой болельщик придет на стадион пьяным, если захочет. Не вижу предпосылок к тому, что при разливе пива на аренах увеличится число дебоширов»

Асхабадзе о пиве: любой болельщик придет на стадион пьяным, если захочет.

Бывший генеральный директор «Факела » Роман Асхабадзе оценил, как продажа пива на стадионах повлияла бы на экономику клубов Мир РПЛ и безопасность матчей.

– Насколько сильно повлияло бы на экономическое состояние клубов РПЛ разрешение продажи пива на стадионах?

– На большие клубы вряд ли повлияло бы. В «Спартаке » мы заключали контракт с пивоваренной компанией – да, это какие-то деньги, круто, но не то. Для таких клубов, как «Факел», это подспорье для одного-двух трансферов, которые, возможно, сыграют роль по итогам сезона. Или же подписание опытного тренера, который не поедет на любые финансовые условия.

– Продажа пива на стадионе может повлиять на безопасность?

– Любой футбольный болельщик – да и не только футбольный, а вообще спортивный – придет на стадион пьяным, если захочет. Если кто-то захочет что-то пронести с собой, сделает это, если постарается. Дальше возникает вопрос в поведении и действиях правоохранительных органов, если что-то идет не так.

Возможно, разлив пива на стадионах приведет как раз к тому, что на стадион даже не будут пытаться проносить что-то крепкое. Плюс на стадионах есть большое количество точек питания. Так что я не вижу предпосылок к тому, что при разливе пива на стадионах увеличится количество дебоширов. Какие-то инциденты могут быть всегда, но мы даже о них не знаем, потому что люди, обеспечивающие безопасность, сразу на них реагируют, – сказал Асхабадзе в интервью Спортсу’’.

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