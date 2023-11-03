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😨 Ого. У Онана настолько все плохо в «МЮ», что руководство уже планирует новое подписание в январе! Кандидат - будущая звезда ⭐

Андре Онана Андре Онана
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Диогу Кошта Диогу Кошта
Футбол Футбол

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Порту» Диогу Кошты.

Манкунианцы беспокоятся, что в январе Андре Онана может покинуть команду на месяц из-за Кубка Африки. Помимо этого, клуб в целом недоволен игрой голкипера.

Испанское издание Fichajes отмечает, что красные дьяволы хотят укрепить позицию. Вратарь «Порту» уже давно интересен манкунианцам, и может пополнить клуб уже в январе.

При этом важно отметить, что «МЮ» не планирует продавать Онана. Клуб хочет создать конкуренцию на вратарской позиции, даже несмотря на то, что подписание Кошты обойдется не менее, чем в 50 миллионов евро.

Добавим, что Коште только 24 года. Он на три года младше Онана, и всю карьеру провел в «Порту», где имеет на счету уже больше 120 матчей.

9 комментариев

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Максим Черкашин
Манчестер, купил Алтая Байындыра у Фенербахче. Вот он и будет играть.:))))))
+2
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+2
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stanvixx
Это даже не желтая, а просто накуренная утка 🦆😂
+2
0
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Waititi
возвращайте бесплатно ДДХ вот вам и конкуренция.
+3
-2
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Erakha
Эта утка слишком жирная, тащите другую
+1
0
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sLp
Чтоооо??
Заканчивайте с этим!
+3
-3
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Josep
То, с какой частотой он стал привозить, не удивлюсь если зимой купят Кошту и уже летом Онану продадут.
+1
-1
0
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SLEVIN
Ответ sLp
Чтоооо?? Заканчивайте с этим!
полная чушь
0
0
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