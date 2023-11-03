😨 Ого. У Онана настолько все плохо в «МЮ», что руководство уже планирует новое подписание в январе! Кандидат - будущая звезда ⭐

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Порту» Диогу Кошты.

Манкунианцы беспокоятся, что в январе Андре Онана может покинуть команду на месяц из-за Кубка Африки. Помимо этого, клуб в целом недоволен игрой голкипера.

Испанское издание Fichajes отмечает, что красные дьяволы хотят укрепить позицию. Вратарь «Порту» уже давно интересен манкунианцам, и может пополнить клуб уже в январе.

При этом важно отметить, что «МЮ» не планирует продавать Онана. Клуб хочет создать конкуренцию на вратарской позиции, даже несмотря на то, что подписание Кошты обойдется не менее, чем в 50 миллионов евро.

Добавим, что Коште только 24 года. Он на три года младше Онана, и всю карьеру провел в «Порту», где имеет на счету уже больше 120 матчей.