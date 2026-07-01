Дешам дважды поклонился Мбаппе, уходившему на замену после дубля Швеции

Главный тренер Дидье Дешам высоко оценил вклад Килиана Мбаппе в победу Франции над Швецией.

Двукратные чемпионы мира одержали победу со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026 . Лучший бомбардир в истории сборной Франции отметился дублем.

Тренерский штаб принял решение заменить Мбаппе на 85-й минуте. Когда Килиан покидал поле, Дешам дважды поклонился ему.

Изображения: кадры из трансляции ITV1