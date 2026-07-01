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  4. Дешам дважды поклонился Мбаппе, уходившему на замену после дубля Швеции

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Дешам дважды поклонился Мбаппе, уходившему на замену после дубля Швеции

Главный тренер Дидье Дешам высоко оценил вклад Килиана Мбаппе в победу Франции над Швецией.

Двукратные чемпионы мира одержали победу со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026. Лучший бомбардир в истории сборной Франции отметился дублем.

Тренерский штаб принял решение заменить Мбаппе на 85-й минуте. Когда Килиан покидал поле, Дешам дважды поклонился ему.

Изображения: кадры из трансляции ITV1

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoДидье Дешам
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoСборная Швеции по футболу

Комментарии

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Мне кажется, они там всей командой угорают над диктаторством Мбаппе и подкидывают мемов в костер
Да здравствует режим Кил, Мбаппе и всё семейство Кимерсен
прикиньте Парагвай накажет Африку
Нельзя поклоняться человеку или вещи созданной человеком.
ОтветИслам Евлоев_1116464806
Нельзя поклоняться человеку или вещи созданной человеком.
там во Франции беда, увы
ОтветИслам Евлоев_1116464806
Нельзя поклоняться человеку или вещи созданной человеком.
Вообще ничему нельзя поклоняться
А с диктатором иначе нельзя. Дешам знает, как угодить тирану.
Потом приобнял и шепнул на ухо:
Memento mori.
Если сам этого не сделаешь, будет как, цитата из финала «Кубка огня» (сцены на кладбище), где Темный Лорд произносит: «Я сказал, поклонись».
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