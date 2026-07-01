Дешам дважды поклонился Мбаппе, уходившему на замену после дубля Швеции
Главный тренер Дидье Дешам высоко оценил вклад Килиана Мбаппе в победу Франции над Швецией.
Двукратные чемпионы мира одержали победу со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026. Лучший бомбардир в истории сборной Франции отметился дублем.
Тренерский штаб принял решение заменить Мбаппе на 85-й минуте. Когда Килиан покидал поле, Дешам дважды поклонился ему.
Изображения: кадры из трансляции ITV1
Верите в честность Алжира против Австрии?33304 голоса
Да!
Нет!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Memento mori.