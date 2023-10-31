Раздевалка «Юнайтед» недовольна тактическими решениями Тен Хага в дерби

По данным The Sun, футболисты «Юнайтед» были ошарашены некоторыми тактическими приемами Эрика тен Хага. Как утверждается в тексте, несколько игроков сказали обо всем публично в раздевалке.

Во-первых, футболисты «МЮ» не могли понять, почему центральный защитник Виктор Линделеф оказался слева, а Серхио Регилон − на скамейке запасных.

Во-вторых, они не разделили решение Тен Хага заставить играть Бруну Фернандеша широко, где он не так эффективен, чем в роли «десятки». Вингеры Антони и Гарначо остались на скамейке запасных, а на поле появились только во втором тайме.

Софьян Амрабат ушел в перерыве, а вышедший вместо него Мэйсон Маунт сыграл безрезультатно. Решение Тен Хага выпустить на поле Хейлунда болельщики встретили бурно.

После поражения от «Сити» «МЮ» остался на 8 месте с 15 очками. После 10 туров отставание до четвертого «Ливерпуля» восемь очков, а до лидера «Тоттенхэма» − 11.