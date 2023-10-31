Летом «МЮ» рассматривал кандидатуру Мэддисона. Его не взяли из-за Бруну Фернандеша
Теперь англичанин мощно играет за «Тоттенхэм».
Летом «Юнайтед» мог подписать Джеймса Мэддисона, но посчитал его слишком похожим на Бруну Фернандеша.
По информации Manchester Evening News, «Беллингем был заинтересован в трансфере в «Мадрид», но Райс и Мэддисон выглядели вполне достижимыми. Высокопоставленные источники из «Юнайтед» говорят, что Джеймс слишком похож на Бруну Фернандеша».
В конечном счете, «МЮ» заполучил Мэйсона Маунта, который не является тем «динамичным полузащитником», который был нужен «красным дьяволам» летом, и утверждается, что клуб «срезал углы» этим трансфером.
Тем самым «Юнайтед» упустил возможность подписать «лучшего игрока АПЛ в этом сезоне» Мэддисона, на счету которого после 10 туров три гола и пять голевых передач.
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