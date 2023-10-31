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Летом «МЮ» рассматривал кандидатуру Мэддисона. Его не взяли из-за Бруну Фернандеша

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Теперь англичанин мощно играет за «Тоттенхэм».

Летом «Юнайтед» мог подписать Джеймса Мэддисона, но посчитал его слишком похожим на Бруну Фернандеша.

По информации Manchester Evening News, «Беллингем был заинтересован в трансфере в «Мадрид», но Райс и Мэддисон выглядели вполне достижимыми. Высокопоставленные источники из «Юнайтед» говорят, что Джеймс слишком похож на Бруну Фернандеша».

В конечном счете, «МЮ» заполучил Мэйсона Маунта, который не является тем «динамичным полузащитником», который был нужен «красным дьяволам» летом, и утверждается, что клуб «срезал углы» этим трансфером.

Тем самым «Юнайтед» упустил возможность подписать «лучшего игрока АПЛ в этом сезоне» Мэддисона, на счету которого после 10 туров три гола и пять голевых передач.

3 комментария

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Ахмед Абдухаликов
🤣🤣🤣
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Тима Мамхяг
Мы очень тупые....
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Azik Esengeldiev
Бруно нужно только пенальти и всё он будет бид на луну
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