Летом «МЮ» рассматривал кандидатуру Мэддисона. Его не взяли из-за Бруну Фернандеша

Теперь англичанин мощно играет за «Тоттенхэм».

Летом «Юнайтед» мог подписать Джеймса Мэддисона, но посчитал его слишком похожим на Бруну Фернандеша.

По информации Manchester Evening News, «Беллингем был заинтересован в трансфере в «Мадрид», но Райс и Мэддисон выглядели вполне достижимыми. Высокопоставленные источники из «Юнайтед» говорят, что Джеймс слишком похож на Бруну Фернандеша».

В конечном счете, «МЮ» заполучил Мэйсона Маунта, который не является тем «динамичным полузащитником», который был нужен «красным дьяволам» летом, и утверждается, что клуб «срезал углы» этим трансфером.

Тем самым «Юнайтед» упустил возможность подписать «лучшего игрока АПЛ в этом сезоне» Мэддисона, на счету которого после 10 туров три гола и пять голевых передач.