«Сейв с пенальти был хорошим психологическим стимулом»: Гвардиола еще раз похвалил Онана

На своей недавней пресс-конференции Пеп Гвардиола много чего сказал об Андре Онана.

«Он исключительный игрок, и сейчас он в «Манчестер Юнайтед».

«Перед игрой я всегда ожидаю лучших результатов от игроков, с которыми нам предстоит встретиться. Я предпочитаю видеть их сильные стороны, а не слабости.

Он отразил пенальти на последней минуте, что помогло «Манчестер Юнайтед» сохранить борьбу за выход в 1/8 финала. Морально это хороший стимул для них и для него.

Всем нужно время [чтобы адаптироваться к Премьер-лиге], не только тренерам, но и игрокам, голкиперам. Всем».