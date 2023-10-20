Где Тирелл Маласия? Пропустил всю подготовку, перенес еще одну операцию

Если бы кто-то стал новым фанатом «Манчестер Юнайтед» с самого начала этого сезона, он, вероятно, даже не знал бы, что у «красных дьяволов» есть голландский левый защитник Тирелл Маласия.

Это потому, что голландец ВООБЩЕ не участвовал в этой кампании, пропустив всю предсезонную подготовку.

По данным MEN, причина исчезновения и недоступности Маласии заключается в том, что он восстанавливается после операции на колене, которую он перенес после окончания прошлого сезона.

Он получил серьезную травму в заключительной части предыдущего сезона, и медицинская команда «красных дьяволов» пыталась вылечить ее, делая ему обезболивающие уколы.

Однако ему пришлось перенести операцию, чтобы решить свою проблему, и с тех пор он восстанавливается.

Маласия сейчас вернулся в Манчестер, и, как сообщается, ожидается, что он вернется в строй до начала нового года.