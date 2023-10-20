Где Тирелл Маласия? Пропустил всю подготовку, перенес еще одну операцию
Если бы кто-то стал новым фанатом «Манчестер Юнайтед» с самого начала этого сезона, он, вероятно, даже не знал бы, что у «красных дьяволов» есть голландский левый защитник Тирелл Маласия.
Это потому, что голландец ВООБЩЕ не участвовал в этой кампании, пропустив всю предсезонную подготовку.
По данным MEN, причина исчезновения и недоступности Маласии заключается в том, что он восстанавливается после операции на колене, которую он перенес после окончания прошлого сезона.
Он получил серьезную травму в заключительной части предыдущего сезона, и медицинская команда «красных дьяволов» пыталась вылечить ее, делая ему обезболивающие уколы.
Однако ему пришлось перенести операцию, чтобы решить свою проблему, и с тех пор он восстанавливается.
Маласия сейчас вернулся в Манчестер, и, как сообщается, ожидается, что он вернется в строй до начала нового года.
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