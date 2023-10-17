🗿 «Очередные мошеннические схемы с бухгалтерией». Фанаты «МЮ» пытаются понять, зачем клуб купил Мэйсона Маунта 🙄

Спустя пару месяцев со старта сезона, можно уверенно сказать: Мэйсон Маунт не оправдал ожидания фанатов «МЮ».

Предполагалось, что 24-летний футболист серьезно укрепит полузащиту «Юнайтед», что логично, учитывая ценник в £60 млн. Тем не менее, большинство фанатов «МЮ» теперь уверены, что у них в клубе появился еще один средний игрок.

💭 City-puma: «Маунт все больше и больше похож на Лингарда».

💭 Pocco: «Я не думаю, что Маунта можно назвать игроком высшего класса. Он не умеет продвигать мяч и обладает посредственным пасом. Но самое главное то, что ему, как мне кажется, совершенно это безразлично».

💭 SammyholI: «Я не могу вспомнить ни одной игры, в которой видел, как он играл за «Челси», сборную или «Манчестер Юнайтед», где мог бы подумать: «Ух ты, какой игрок».

💭 Pronewbie: «Маунт не играет с Бруну, но и не превосходит его на любой позиции. Я не могу понять, почему мы купили его, заплатив столь безумные деньги. Игроки, вероятно, тоже ошеломлены».

💭 Devil81: «У нас есть Бруну и Эриксен, которые могут исполнять роль плеймейкера. Нам нужен был другой полузащитник, способный доминировать в центре поля. Есть ощущение, что «Челси» предложил его нам, а мы просто купили без раздумий».

💭 Glazed: «Это не шок, ведь он и в «Челси» не особо феерил. Понятия не имею, почему мы купили его, кроме очередных мошеннических схем с бухгалтерией».