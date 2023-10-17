United Tweets
Блог

🗿 «Очередные мошеннические схемы с бухгалтерией». Фанаты «МЮ» пытаются понять, зачем клуб купил Мэйсона Маунта 🙄

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Спустя пару месяцев со старта сезона, можно уверенно сказать: Мэйсон Маунт не оправдал ожидания фанатов «МЮ».

Предполагалось, что 24-летний футболист серьезно укрепит полузащиту «Юнайтед», что логично, учитывая ценник в £60 млн. Тем не менее, большинство фанатов «МЮ» теперь уверены, что у них в клубе появился еще один средний игрок.

'Not a top level player': fans convinced Mason Mount won't make Man United better

💭 City-puma: «Маунт все больше и больше похож на Лингарда».

💭 Pocco: «Я не думаю, что Маунта можно назвать игроком высшего класса. Он не умеет продвигать мяч и обладает посредственным пасом. Но самое главное то, что ему, как мне кажется, совершенно это безразлично».

💭 SammyholI: «Я не могу вспомнить ни одной игры, в которой видел, как он играл за «Челси», сборную или «Манчестер Юнайтед», где мог бы подумать: «Ух ты, какой игрок».

💭 Pronewbie: «Маунт не играет с Бруну, но и не превосходит его на любой позиции. Я не могу понять, почему мы купили его, заплатив столь безумные деньги. Игроки, вероятно, тоже ошеломлены».

💭 Devil81: «У нас есть Бруну и Эриксен, которые могут исполнять роль плеймейкера. Нам нужен был другой полузащитник, способный доминировать в центре поля. Есть ощущение, что «Челси» предложил его нам, а мы просто купили без раздумий».

💭 Glazed: «Это не шок, ведь он и в «Челси» не особо феерил. Понятия не имею, почему мы купили его, кроме очередных мошеннических схем с бухгалтерией».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danilevich
Такие бредовые комменты..
трансфер Маунта на бумаге выглядел отлично. Игрок в прошлом с жирной статистикой по голам и пасам. Победитель ЛЧ.
Там писали что есть эриксен, но ему уже 100 тысяч лет и он играет с карбюратором от москвича вместо сердца. Нормальные клубы берут молодых , что бы они как раз перенимали опыт у таких как Эриксен. Но проблема в том , что Маунт действительно играет средне. Но это скорее тренерская проблема , чем самого игрока.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ranelgee
На мой личный взгляд, Маунту даже места нет на поле. Тен Хаг тупо не придумал, куда его воткнуть, чтобы он играл хоть как-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antivse-2
сто процентов ЭТХ старается развалить МЮ! покупает за бешенные деньги кого попало! когда же выгонят лысого недошарлатана?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ssnyper2007
Ответ danilevich
Такие бредовые комменты.. трансфер Маунта на бумаге выглядел отлично. Игрок в прошлом с жирной статистикой по голам и пасам. Победитель ЛЧ. Там писали что есть эриксен, но ему уже 100 тысяч лет и он играет с карбюратором от москвича вместо сердца. Нормальные клубы берут молодых , что бы они как раз перенимали опыт у таких как Эриксен. Но проблема в том , что Маунт действительно играет средне. Но это скорее тренерская проблема , чем самого игрока.
Как болельщик Pride of London искренне желаю ему всяческих успехов в стане многоуважаемых партнеров по АПЛ)))
Имхо столь перспективный игрок, находящийся на пике своей формы и возможностей, с огромной самоотдачей и готовностью биться за клуб станет более чем адекватной заменой ушедшему Джесси))
Нам его не хватает и только 60млн прямых единовременных доходов за нашего воспитанника может хоть немного заглушить боль от его утраты...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ danilevich
Такие бредовые комменты.. трансфер Маунта на бумаге выглядел отлично. Игрок в прошлом с жирной статистикой по голам и пасам. Победитель ЛЧ. Там писали что есть эриксен, но ему уже 100 тысяч лет и он играет с карбюратором от москвича вместо сердца. Нормальные клубы берут молодых , что бы они как раз перенимали опыт у таких как Эриксен. Но проблема в том , что Маунт действительно играет средне. Но это скорее тренерская проблема , чем самого игрока.
Маунт показывал при Тухеле топовую игру
И реально был дико хорош

По периоду в Челси и как начал этот сезон - пока не судил бы, уверен, что он заиграет и эти 55 млн будут казаться мелочью вообще
Каземиро тож не сходу начал сиять в команде

Про первый год Модрича в Реале и другие примеры вообще молчу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий