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Еще одна травма в «Манчестер Юнайтед». Повреждение Казмиро выглядит серьезным, сообщают из Бразилии

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Еще этого не хватало.

Каземиро усугубил травму лодыжки, которую он получил во время отборочного матча чемпионата мира против Венесуэлы на прошлой неделе, сообщает Globo Esporte.

Бразилец получил удар по голеностопу еще в начале матча, но продолжил игру, что, возможно, было не лучшим решением. Опорник «Манчестер Юнайтед» оставался на поле, несмотря на боль, пока его не заменили на 79-й минуте.

По информации Globo Esporte, лодыжка Каземиро «сильно опухла», и вместо подготовки со сборной к встрече с Уругваем он проходил ускоренный курс физиотерапии в отеле.

Sky Sports сообщал, что в «Юнайтед» еще ожидают информации от национальной команды о состоянии хавбека. Сегодня игрок должен пройти финальное обследование, где будет решено, отправится ли он обратно в Англию или все же сможет принять участие в последнем матче международного перерыва, но пока прогнозы звучат неутешительные.

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