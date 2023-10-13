Шоу, Уан-Биссака и другие. Последние новости о травмированных игроках «МЮ»
Во время перерыва на матчи сборных «Манчестер Юнайтед» продолжает разбираться с серьезной проблемой: в команде много травмированных игроков.
После международной паузы первой игрой «дьяволов» станет встреча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 9-го тура Премьер лиги. Матч назначен на 21 октября.
До игры осталось чуть больше недели, давайте взглянем на то, как обстоят дела в лазарете «красных дьяволов».
Люк Шоу
Последний раз защитник выходил на поле 19 сентября – на матч с «Тоттенхэмом». Люк продолжает восстановление, ориентировочно Шоу вернется в строй не раньше конца ноября.
Тирелл Маласиа
Защитник пропустил всю предсезонную подготовку и с тех пор не появлялся на поле. Он еще далек от возвращения на поле.
Серхио Регилон
Испанец должен был помочь «МЮ» решить проблему с левыми защитниками, но в итоге сам получил травму. Сообщалось, что он выйдет на поле в матче с «Брентфордом», но Серхио даже не попал в заявку команды. При этом, возможно, мы увидим Регилона в матче с «Шеффилдом».
Аарон Уан-Биссака
Из-за травмы подколенного сухожилия мы вряд ли увидим Аарона на поле раньше конца ноября.
Лисандро Мартинес
Недавно Лича перенес вторую операцию после обострение травмы стопы. Он выбыл из строя на 2-3 месяца.
Кобби Майну
Полузащитник уже тренировался вместе с командой. Ожидается, что он будет готов к игре сразу после завершения международной паузы.
Рафаэль Варан
По словам Тен Хага, повреждение француза не является серьезным. Он должен быть готов к матчу с «Шеффилд Юнайтед».
Амад Диалло
По лучшим прогнозам полузащитник вернется в строй уже в конце октября.
Здоровья игрокам!
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