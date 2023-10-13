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Шоу, Уан-Биссака и другие. Последние новости о травмированных игроках «МЮ»

Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Серхио Регилон Серхио Регилон
Люк Шоу Люк Шоу
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Во время перерыва на матчи сборных «Манчестер Юнайтед» продолжает разбираться с серьезной проблемой: в команде много травмированных игроков.

После международной паузы первой игрой «дьяволов» станет встреча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 9-го тура Премьер лиги. Матч назначен на 21 октября.

До игры осталось чуть больше недели, давайте взглянем на то, как обстоят дела в лазарете «красных дьяволов».

Люк Шоу

Последний раз защитник выходил на поле 19 сентября – на матч с «Тоттенхэмом». Люк продолжает восстановление, ориентировочно Шоу вернется в строй не раньше конца ноября.

Тирелл Маласиа

Защитник пропустил всю предсезонную подготовку и с тех пор не появлялся на поле. Он еще далек от возвращения на поле.

Серхио Регилон

Испанец должен был помочь «МЮ» решить проблему с левыми защитниками, но в итоге сам получил травму. Сообщалось, что он выйдет на поле в матче с «Брентфордом», но Серхио даже не попал в заявку команды. При этом, возможно, мы увидим Регилона в матче с «Шеффилдом».

Аарон Уан-Биссака

Из-за травмы подколенного сухожилия мы вряд ли увидим Аарона на поле раньше конца ноября.

Лисандро Мартинес

Недавно Лича перенес вторую операцию после обострение травмы стопы. Он выбыл из строя на 2-3 месяца.

Кобби Майну

Полузащитник уже тренировался вместе с командой. Ожидается, что он будет готов к игре сразу после завершения международной паузы.

Рафаэль Варан

По словам Тен Хага, повреждение француза не является серьезным. Он должен быть готов к матчу с «Шеффилд Юнайтед».

Амад Диалло

По лучшим прогнозам полузащитник вернется в строй уже в конце октября.

Здоровья игрокам!

1 комментарий

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Артём Сизов
кто там из Арсенала к ним в штаб перешёл?
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