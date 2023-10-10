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Должен ли «Юнайтед» вернуть Де Хеа после неудачного старта Онана? Отвечает Рой Кин

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Кто будет спорить с тем, что Онана не лучшим образом стартовал в «Манчестер Юнайтед»? Ошибки камерунца слишком часто оказываются фатальными для «красных дьяволов».

На фоне неудач Андре назрела дискуссия: а нужно ли было «МЮ» менять Де Хеа на Онана? Этот вопрос волнует не только болельщиков, но и экспертов.

В студии передачи The Overlap у Кина спросили, стоит ли «Юнайтед» вернуть в клуб испанского голкипера. Рой ответил, внимание, шуткой!

«Им [«МЮ»] нужно было его [Де Хеа] оставить, – с улыбкой сказал Кин. – Неужели «Юнайтед» не может вернуть Де Хеа? Он ведь свободный агент, не так ли? Нет, он должен был уйти, верно? Он совершал слишком много ошибок».

Продолжил Рой уже серьезно:

«Очевидно, что у Онана был действительно неудачный старт. Вратарь «Манчестер Юнайтед» должен обладать огромной индивидуальностью, чтобы справляться с ошибками. Но он уже допустил шесть, семь или восемь серьезных ошибок, которые привели к голам. Это не самое удачное начало. Чтобы вернуться, ему предстоит преодолеть долгий путь.

Мы видели, как вратари приходили в «Юнайтед», в начале пути многим было сложно. Мы работали с несколькими действительно хорошими вратарями, но для некоторых просто нет пути назад.

Помню, как разговаривал с разными тренерами вратарей «Манчестер Юнайтед». Они всегда говорили, что вратари допускают ошибки, но в «Манчестер Юнайтед» голкиперы обязаны справляться с этим морально, становиться лучше. Петер [Шмейхель] допустил множество ошибок в «Манчестер Юнайтед», но он очень быстро исправил эту ситуацию. Это главная сложность для голкиперов».

Онана в 11-ти матчах «Юнайтед» пропустил уже 19 голов. В трех встречах ворота камерунца остались «сухими».

Согласны с мнением Кина? Верите в Андре?

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