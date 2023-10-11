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Кажется, Эриксен подумывает об уходе «Манчестер Юнайтед». Он обратился к Тен Хагу через СМИ

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У Кристиана есть одна конкретная претензия.

Кристиан Эриксен, очевидно, расстроен недостатком игрового времени в «Манчестер Юнайтед».

Во время откровенного интервью датскому изданию Ekstra Bladet полузащитника спросили, почему он реже выходит на поле в новом сезоне. В ответ игрок честно заявил:

«Я думаю, вам стоит спросить об этом главного тренера. Наша защита очень пострадала из-за травм, и мы пропустили больше голов, чем хотелось бы.

На прошлой неделе я болел, но у меня все хорошо, и я в отличной форме. Мое тело в полном порядке, и, конечно, мне хочется быть на поле в каждом матче.

Если вы следили за нашими играми, то, наверное, заметили, что тренер предпочитает футболистов со стилем, отличным от моего».

Эриксен присоединился к «Юнайтед» прошлым летом, став свободным агентом после окончания его контракта с «Брентфордом». Он сыграл важную роль во время первого сезона Эрика тен Хага на «Олд Траффорд», проведя 44 матча во всех соревнованиях. За это время он забил два гола и сделал десять результативных передач.

Однако в этом сезоне голландец отдает предпочтение Мэйсону Маунту, а в последнее время и Софьяну Амрабату. Но при этом существует вероятность, что все еще может измениться. В матче против «Брентфорда» Кристиан вышел на поле вместо Каземиро после перерыва, а на пресс-конференции Тен Хаг объяснил свое решение словами:

«Я хотел больше футбола. Нам нужен был тот, кто привнесет пасы и связную игру, поэтому я выпустил Эриксена вместо Каземиро».

Сезон долгий. Кто знает, что может случиться.

 

8 комментариев

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Иван Петров
Ответ Umitjan Batyrov
Эриксен один из лучших в нашем составе прямо сейчас, и если он доступен, он выходит постоянно
В каком это нашем составе интересно? В их составе наверное?))
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Neron
Ответ Umitjan Batyrov
Эриксен один из лучших в нашем составе прямо сейчас, и если он доступен, он выходит постоянно
Напомни мне хоть один его перфоманс «прямо сейчас»?! Просто на виду прямо сейчас три его привоза в одном матче! Напомнить в каком?
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Noxxx Leon
Давай в шпоры Крис, на замену будешь всегда выходить
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Umitjan Batyrov
Эриксен один из лучших в нашем составе прямо сейчас, и если он доступен, он выходит постоянно
+2
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0
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Иван Петров
Тен Хаг скоро домой поедет марихуану дальше курить
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Чёрный тюльпан
У меня по прошлому сезону много претензий было к Эриксену, но даже такой Кристиан на голову сильнее рентбойского бегунка Маунта, который носится, как курица с отрубленной головой, не понимая, что вообще делает и где находится. Новый Лингард, но уже при тен Хаге и за 60 или 65 млн.. В этом плане могу понять недовольство датчанина.
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Руслан1313
Кристиан сейчас и тебя отстранят как и Санчо если будешь много на тренера гнать😁
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Redhead One
Ответ Чёрный тюльпан
У меня по прошлому сезону много претензий было к Эриксену, но даже такой Кристиан на голову сильнее рентбойского бегунка Маунта, который носится, как курица с отрубленной головой, не понимая, что вообще делает и где находится. Новый Лингард, но уже при тен Хаге и за 60 или 65 млн.. В этом плане могу понять недовольство датчанина.
Это тот самый Эриксен, который сейчас с 60 минуты еле ноги волочит? Который тупо даже за мячом не прыгает и в простой ситуации его теряет? Не умаляя его заслуг до травмы в прошлом сезоне, но Кристиан вообще никакой. Даже Межбри заслуживает большего времени на поле, а ещё и Майну скоро выйдет
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