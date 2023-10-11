Кажется, Эриксен подумывает об уходе «Манчестер Юнайтед». Он обратился к Тен Хагу через СМИ

У Кристиана есть одна конкретная претензия.

Кристиан Эриксен, очевидно, расстроен недостатком игрового времени в «Манчестер Юнайтед».

Во время откровенного интервью датскому изданию Ekstra Bladet полузащитника спросили, почему он реже выходит на поле в новом сезоне. В ответ игрок честно заявил:

«Я думаю, вам стоит спросить об этом главного тренера. Наша защита очень пострадала из-за травм, и мы пропустили больше голов, чем хотелось бы.

На прошлой неделе я болел, но у меня все хорошо, и я в отличной форме. Мое тело в полном порядке, и, конечно, мне хочется быть на поле в каждом матче.

Если вы следили за нашими играми, то, наверное, заметили, что тренер предпочитает футболистов со стилем, отличным от моего».

Эриксен присоединился к «Юнайтед» прошлым летом, став свободным агентом после окончания его контракта с «Брентфордом». Он сыграл важную роль во время первого сезона Эрика тен Хага на «Олд Траффорд», проведя 44 матча во всех соревнованиях. За это время он забил два гола и сделал десять результативных передач.

Однако в этом сезоне голландец отдает предпочтение Мэйсону Маунту, а в последнее время и Софьяну Амрабату. Но при этом существует вероятность, что все еще может измениться. В матче против «Брентфорда» Кристиан вышел на поле вместо Каземиро после перерыва, а на пресс-конференции Тен Хаг объяснил свое решение словами:

«Я хотел больше футбола. Нам нужен был тот, кто привнесет пасы и связную игру, поэтому я выпустил Эриксена вместо Каземиро».

Сезон долгий. Кто знает, что может случиться.