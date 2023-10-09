«Он расстроил всю команду». Петер Шмейхель считает, что игроки «МЮ» не будут доверять Онане после матча с «Брентфордом»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что Андре Онана теряет доверие своих товарищей по команде после очередной ошибки, которая привела к голу «Брентфорда» 7 октября.

«Манчестер Юнайтед» в конечном итоге одержал победу со счетом 2:1 на «Олд Траффорд». Скотт Мактоминей стал героем дня, дважды забил в добавленное время и помог своей команде взять три очка.

Однако результат мог быть совсем другим после того, как Матиас Йенсен вывел «Пчел» вперед.

«Я думаю, что все дело в давлении – Онана не справляется. Его руки опускаются и понимаются, хотя вратари должны нырять за мячом. Мы видели аналогичную ошибку в матче против «Баварии», я заметил, что он, вместо того, чтобы нырять, поднимается», - отметил Шмейхель.

«Я говорил с ним после игры с «Баварией» и «Галатасараем» - он очень расстроен, что совершает такие ошибки».

«Если ты совершил ошибку, не важно заметили ее или нет, ты должен проанализировать ее до следующего матча, чтобы не повторить впредь».

«Онана огорчает всю команду, теперь они не могут доверять ему, а это очень нехорошо».

Онана изо всех сил пытается заменить Давида де Хеа с тех пор, как этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» за 47,2 миллиона фунтов.