United Tweets
Блог

«Он расстроил всю команду». Петер Шмейхель считает, что игроки «МЮ» не будут доверять Онане после матча с «Брентфордом»

Андре Онана Андре Онана
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что Андре Онана теряет доверие своих товарищей по команде после очередной ошибки, которая привела к голу «Брентфорда» 7 октября.

«Манчестер Юнайтед» в конечном итоге одержал победу со счетом 2:1 на «Олд Траффорд». Скотт Мактоминей стал героем дня, дважды забил в добавленное время и помог своей команде взять три очка.

Однако результат мог быть совсем другим после того, как Матиас Йенсен вывел «Пчел» вперед.

 «Я думаю, что все дело в давлении – Онана не справляется. Его руки опускаются и понимаются, хотя вратари должны нырять за мячом. Мы видели аналогичную ошибку в матче против «Баварии», я заметил, что он, вместо того, чтобы нырять, поднимается», - отметил Шмейхель.

«Я говорил с ним после игры с «Баварией» и «Галатасараем» - он очень расстроен, что совершает такие ошибки».

«Если ты совершил ошибку, не важно заметили ее или нет, ты должен проанализировать ее до следующего матча, чтобы не повторить впредь».

«Онана огорчает всю команду, теперь они не могут доверять ему, а это очень нехорошо».

Онана изо всех сил пытается заменить Давида де Хеа с тех пор, как этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» за 47,2 миллиона фунтов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДедаДома.нет
Если у Тен Хага есть яйца, он позвонит Давиду. Принесет свои извинения публично, отправит Уголь на кубок в Африку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zero 227
Надо было в интере сидеть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адхамхон Абдулахаев
Обратно в интер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
Т.е. - не будут доверять ? У нас с Онана стиль игры такой, что игроки не могут ему не доверять, т.е. вынуждены доверять. У нас теперь во всех розыгрыша мяча активно участвует вратарь, чтобы не доверять вратарю нужно полностью стиль игры менять.😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий