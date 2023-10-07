Переживает, как в первый раз. Эмоциональная реакция Онана на собственную ошибку в матче с «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» на последних минутах встречи с «Брентфордом» вырвал победу. Тен Хагу пришлось прибегнуть к ферги-тайму: Мактоминей забил на 93-й и 97-й минутах.

Матч мог выдаться не таким нервным, если бы в середине первого тайма «МЮ» не пропустил. «Брентфорд» забил после нескольких ошибок подопечных Тен Хага. Отличился Каземиро, Линделеф и, наконец, Онана.

Камерунец эмоционально отреагировал на свою неудачную игру.

Старт Андре в «Юнайтед» трудно назвать удачным: голкипер слишком часто ошибается.

В матче с «Галатасараем» он фактически подставил Каземиро, своими руками занес мяч в ворота в игре с «Баварией», пропустил гол после нелепого празднования перед фанатской трибуной «Арсенала».

И это лишь некоторые эпизоды начала карьеры Онана в составе «красных дьяволов». В 11-ти матчах «Юнайтед» камерунец пропустил уже 19 голов. В трех встречах ворота Андре остались «сухими». По данным ESPN, из-за неудачного старта в «МЮ» голкипер не хочет ехать на Кубок Африки в январе.

Сможет ли Онана улучшить свою игру в «Юнайтед»? Верите в голкипера?