😔 «Утонул в ненависти». Де Хеа выложил странный пост после ошибки Онана. Фанаты не оценили 🤨
Давид Де Хеа ввел в ступор фанатов, выложив загадочное сообщение после очередной ошибки Андре Онана.
Волевая победа «Юнайтед» немного снизила шквал критики в адрес голкипер, однако, не все готовы так быстро об этом забыть.
Бывший вратарь «МЮ» будто хочет что-то сказать фанатам, выложив странное фото аккурат после ошибки камерунца.
«Идеальный момент», - подписал фото Де Хеа.
А еще голкипер добавил два нецензурных эмодзи. Так к кому же это обращение? Онана? «МЮ», Фанатам?
Или испанец просто заигрался в компьютер?
Фанаты не оценили поступок Давида.
💭 «Де Хеа не должен быть сейчас в центре внимания. Мы взяли три очка - это самое главное».
💭 «Вы ничего не знаете о Де Хеа. Он сдавал игры - посмотрите матчи с «Вест Хэмом» и «Севильей».
💭 «Мы потеряли Де Хеа».
💭 «Де Хеа - свободный агент. Почему? Он утонул в ненависти».
Более чем уверен, что Давид не смотрит каждый матч МЮ.
Человек на чиле, в гейминг ударился, а фаны уже додумывать....