😔 «Утонул в ненависти». Де Хеа выложил странный пост после ошибки Онана. Фанаты не оценили 🤨

Давид Де Хеа ввел в ступор фанатов, выложив загадочное сообщение после очередной ошибки Андре Онана.

Волевая победа «Юнайтед» немного снизила шквал критики в адрес голкипер, однако, не все готовы так быстро об этом забыть.

Бывший вратарь «МЮ» будто хочет что-то сказать фанатам, выложив странное фото аккурат после ошибки камерунца.

«Идеальный момент», - подписал фото Де Хеа.

А еще голкипер добавил два нецензурных эмодзи. Так к кому же это обращение? Онана? «МЮ», Фанатам?

Или испанец просто заигрался в компьютер?

Фанаты не оценили поступок Давида.

💭 «Де Хеа не должен быть сейчас в центре внимания. Мы взяли три очка - это самое главное».

💭 «Вы ничего не знаете о Де Хеа. Он сдавал игры - посмотрите матчи с «Вест Хэмом» и «Севильей».

💭 «Мы потеряли Де Хеа».

💭 «Де Хеа - свободный агент. Почему? Он утонул в ненависти».