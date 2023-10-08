United Tweets
Блог

😔 «Утонул в ненависти». Де Хеа выложил странный пост после ошибки Онана. Фанаты не оценили 🤨

Андре Онана Андре Онана
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Давид Де Хеа ввел в ступор фанатов, выложив загадочное сообщение после очередной ошибки Андре Онана.

Волевая победа «Юнайтед» немного снизила шквал критики в адрес голкипер, однако, не все готовы так быстро об этом забыть.

Бывший вратарь «МЮ» будто хочет что-то сказать фанатам, выложив странное фото аккурат после ошибки камерунца.

«Идеальный момент», - подписал фото Де Хеа.

А еще голкипер добавил два нецензурных эмодзи. Так к кому же это обращение? Онана? «МЮ», Фанатам?

Или испанец просто заигрался в компьютер?

Фанаты не оценили поступок Давида.

💭 «Де Хеа не должен быть сейчас в центре внимания. Мы взяли три очка - это самое главное».

💭 «Вы ничего не знаете о Де Хеа. Он сдавал игры - посмотрите матчи с «Вест Хэмом» и «Севильей».

💭 «Мы потеряли Де Хеа».

💭 «Де Хеа - свободный агент. Почему? Он утонул в ненависти».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Мандрыка
Притянутая за уши дичь.. чел с игры сгорел. Вы постите это 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсений Артамонов
Какой бред … Уже и в игры играть нельзя, ищут заговор там, где его нет.
Более чем уверен, что Давид не смотрит каждый матч МЮ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Бадыров
Ответ Константин Мандрыка
Притянутая за уши дичь.. чел с игры сгорел. Вы постите это 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Согласен
Человек на чиле, в гейминг ударился, а фаны уже додумывать....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Harriss
не уверен, что испанец в принципе смотрит матчи, а фанатики уже успели обидеться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий