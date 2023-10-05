❤️🤝❤️ «СМИ очень сильно нагнетают». Фанаты «МЮ» поддержали Онана, несмотря на провальный старт сезона

Тяжелый старт Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» вызвал бурную реакцию в британских соцсетях.

27-летний вратарь пропустил 18 голов в стартовых 10 голах матчах сезона.

Тем не менее, среди фанатов «МЮ» нашлась значительная группа людей, высказавшаяся в поддержку голкипера, несмотря на неудачи в игре.

💭 Bestie07: «Не очень хорошее начало его карьеры в «МЮ». Нужно поддержать его в этот трудный период, поскольку СМИ очень сильно нагнетают обстановку».

💭 RuudTom83: «Это позор, потому что его переход преподносился, как главный трансфер. Похоже, что футболка «Юнайтед» делает что-то с игроками. Я надеюсь, что он просто переживает плохой период и скоро станет сильнее».

💭 В.О.: «Мне кажется, что менталитет Онана является одной из его самых сильных его точек, и ему это понадобится, если он собирается здесь играть. У многих вратарей невероятное высокомерие, даже у некоторых великих».

💭 Oranges038: «Время покажет, был ли он правильным вариантом или нет. В долгосрочной перспективе, я думаю, что он в полном порядке. Ему не хватает уверенности в оборонительной линии».

💭 bitcoin: «Чтобы пользоваться сильными сторонами Онана, нужно повысить технический уровень нашей игроков, которые не слишком комфортно работают на мяче. Когда Шоу и Мартинес вернутся, многие ошибки должны исчезнуть».