United Tweets
Блог

❤️🤝❤️ «СМИ очень сильно нагнетают». Фанаты «МЮ» поддержали Онана, несмотря на провальный старт сезона

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Андре Онана Андре Онана
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Тяжелый старт Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» вызвал бурную реакцию в британских соцсетях.

27-летний вратарь пропустил 18 голов в стартовых 10 голах матчах сезона.

Тем не менее, среди фанатов «МЮ» нашлась значительная группа людей, высказавшаяся в поддержку голкипера, несмотря на неудачи в игре.

'Need to support him through this rough patch': Man United fans rally behind Andre Onana

💭 Bestie07: «Не очень хорошее начало его карьеры в «МЮ». Нужно поддержать его в этот трудный период, поскольку СМИ очень сильно нагнетают обстановку».

💭 RuudTom83: «Это позор, потому что его переход преподносился, как главный трансфер. Похоже, что футболка «Юнайтед» делает что-то с игроками. Я надеюсь, что он просто переживает плохой период и скоро станет сильнее».

💭 В.О.: «Мне кажется, что менталитет Онана является одной из его самых сильных его точек, и ему это понадобится, если он собирается здесь играть. У многих вратарей невероятное высокомерие, даже у некоторых великих».

💭 Oranges038: «Время покажет, был ли он правильным вариантом или нет. В долгосрочной перспективе, я думаю, что он в полном порядке. Ему не хватает уверенности в оборонительной линии».

💭 bitcoin: «Чтобы пользоваться сильными сторонами Онана, нужно повысить технический уровень нашей игроков, которые не слишком комфортно работают на мяче. Когда Шоу и Мартинес вернутся, многие ошибки должны исчезнуть».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
по слухам Онана отказывается ехать на чемпионат Африки и хочет состредоточиться на клубе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Самбур
эти просто помнят как чудил Бартез
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CONST_VAN_G
не поддержал. Поддерживаю Де Хеа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anshef
Смешной комментарий конечно: "Ему не хватает уверенности в оборонительной линии».Так он вроде вратарь, а не нап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий