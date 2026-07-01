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  4. Невилл о Франции: «Они на голову выше всех на ЧМ и показывают, как надо играть. Мбаппе напоминает Роналдо и наводит ужас. Это турнир Килиана, он на пороге величия»

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Невилл о Франции: «Они на голову выше всех на ЧМ и показывают, как надо играть. Мбаппе напоминает Роналдо и наводит ужас. Это турнир Килиана, он на пороге величия»
Гари Невилл: Франция лучше всех на ЧМ, а Мбаппе наводит ужас, как Роналдо.

Гари Невилл остался впечатлен победой сборной Франции над командой Швеции (3:0) на ЧМ-2026.

«Это по-настоящему серьезное заявление. Мы знали, что они фавориты турнира, но то, что мы увидели, – это точность и уничтожение [соперника].

Я всегда смотрю на матчи с оборонительной точки зрения. Эти четыре нападающих (Мбаппе, Олисе, Дембеле и Барколя – Спортс”), которые вышли в старте, будут кошмаром для любого защитника на этом турнире, и я даже не знаю, как их можно остановить.

Это другой уровень. Бразилия выиграла на последней минуте, Германия и Нидерланды вылетели. Они просто показывают всем в этом раунде, как нужно играть. Все, что они делают, они делают убедительно. Это потрясающе смотрится, и это лучшее выступление на турнире на данный момент. Впереди долгий путь, но сейчас, глядя на них, думаешь: «Вы сами себя подведете, если не выиграете этот турнир». Потому что они на голову выше всех остальных команд по уровню.

Наблюдая за Мбаппе в первом тайме, я вспоминаю бразильского Роналдо. Он наводит ужас. Это его небольшое покачивание плечами... Это нечто сокрушительное. Патрик [Виейра] на днях сказал, что это турнир Мбаппе, и я полностью с ним согласен. Он просто на другом уровне. Он на пороге величия», – сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoСборная Франции по футболу
Sky Sports
logoМайкл Олисе
logoБрэдли Барколя
logoРоналдо
logoСборная Бразилии по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoГари Невилл
logoСборная Нидерландов по футболу
logoУсман Дембеле
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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ОтветОптимизм смысл жизни_1117088297
Парагвай накажет францию
Накажет за что?
Удачи Моуринье заставить поиграть в футбол Мбаппе после такого чемпионата мира 🤣
Насколько скучной и осторожной была игра Франции на Евро, настолько же сейчас французы сейчас ярко и раскрепощённо играют, очевидно что хотят напоследок уважить Дешама, ну и себя в историю вписать само собой. Если б Коло Муани не тупанул в финале 22 года, то эта сборная шла бы уже за третьим подряд титулом и считалась бы одной из величайших в истории, хотя если выиграют этот турнир, то всё равно такими станут, а Мбаппе делает серьёзную заявку на ЗМ даже без клубных трофеев, если вот так будет играть весь ЧМ и поднимет кубок в ранге лучшего бомбардира и игрока, то проигнорировать такое выступление будет тяжело, тем более вручает Франс Футбол, будут пиарить Киллиана усиленно. Да и кто скажет что он не заслуживает ЗМ прямо сейчас, индивидуально то круто отыграл сезон, лучший бомбардир ЛЧ и Ла Лиги, не просто средний игрок, сверкнувший в нескольких играх на короткой дистанции.
Мбаппе заберет ЗМ в этом году
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