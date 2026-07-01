Невилл о Франции: «Они на голову выше всех на ЧМ и показывают, как надо играть. Мбаппе напоминает Роналдо и наводит ужас. Это турнир Килиана, он на пороге величия»

Гари Невилл: Франция лучше всех на ЧМ, а Мбаппе наводит ужас, как Роналдо.

Гари Невилл остался впечатлен победой сборной Франции над командой Швеции (3:0) на ЧМ-2026.

«Это по-настоящему серьезное заявление. Мы знали, что они фавориты турнира, но то, что мы увидели, – это точность и уничтожение [соперника].

Я всегда смотрю на матчи с оборонительной точки зрения. Эти четыре нападающих (Мбаппе, Олисе , Дембеле и Барколя – Спортс”), которые вышли в старте, будут кошмаром для любого защитника на этом турнире, и я даже не знаю, как их можно остановить.

Это другой уровень. Бразилия выиграла на последней минуте, Германия и Нидерланды вылетели. Они просто показывают всем в этом раунде, как нужно играть. Все, что они делают, они делают убедительно. Это потрясающе смотрится, и это лучшее выступление на турнире на данный момент. Впереди долгий путь, но сейчас, глядя на них, думаешь: «Вы сами себя подведете, если не выиграете этот турнир». Потому что они на голову выше всех остальных команд по уровню.

Наблюдая за Мбаппе в первом тайме, я вспоминаю бразильского Роналдо. Он наводит ужас. Это его небольшое покачивание плечами... Это нечто сокрушительное. Патрик [Виейра] на днях сказал, что это турнир Мбаппе, и я полностью с ним согласен. Он просто на другом уровне. Он на пороге величия», – сказал экс-защитник сборной Англии в эфире ITV.