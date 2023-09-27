«Готов играть даже в роли вратаря!» Амрабат дебютировал за «МЮ», но на непривычной позиции — полузащитника это совсем не смутило

Такие и нужны «дьяволам».

Софьян Амрабат впервые полноценно сыграл за «Манчестер Юнайтед», если не считать нескольких минут против «Бернли», в матче Кубка лиги против «Кристал Пэлас», и марокканец сходу смог поразить фанатов. Большую часть игры он провел в роли левого защитника, а не на привычной позиции опорника, но это не помешало ему продемонстрировать потрясающую игру. Только взгляните на цифры:

100% выигранных отборов;

96% (78/81) выполненных передач;

91 касание;

1 удар в створ.

После матча журналист Sky Sports спросил игрока, не смущает ли его тот факт, что Тен Хаг выпустил его в непривычной роли. Своим ответом Амрабат показал настоящий класс:

«Я сказал тренеру, что буду играть там, где я нужен [ему] и где я нужен команде. Даже в роли вратаря! Сегодня это была роль левого защитника, но, думаю, вы видели, что я немного играл в полузащите. Я играю за эмблему.

Думаю, это был идеальный вечер. Мы играли очень хорошо и, самое главное, выиграли со счетом 3:0. Я с детства работал ради этого момента.

Сейчас я не в лучшей форме. Думаю, это нормально, учитывая мою предсезонную подготовку и травму. Если ты будешь играть в матчах, ты будешь сильнее и лучше».

Тен Хаг смог приобрести себе идеального бойца в самый последний день трансферного окна.