Ждем остальных.

Начало сезона для «Юнайтед» было омрачено сумасшедшим количеством травм. Особенно пострадала линия обороны, где осталось всего четыре здоровых игрока. Однако у Эрика тен Хага есть повод для оптимизма, потому что к матчу с «Кристал Пэлас» вернулось еще два бойца: Харри Магуайр и Мэйсон Маунт.

Полузащитник вернулся к командным тренировкам после более чем месяца отсутствия.

Магуайру, у которого случилось загадочное повреждение перед матчем с «Баварией», в последний раз выступал за «дьяволов» три недели назад против «Арсенала».

Manchester Evening News уточнил, что оба игрока не просто вернулись к тренировкам, а уже смогут принять участие с первом матче Кубка английской лиги.

Команда тен Хага встретится с «Пэлас» в третьем туре Кубка лиги во вторник вечером. В этом матче Магуайр может впервые в этом сезоне получить место в стартовом составе, так как на данный момент из защитников доступны лишь Рафаэль Варан, Диогу Далот и Виктор Линделеф. Маунт наверняка тоже получит свои минуты, возможно, даже на правом фланге, о чем тен Хаг недавно говорил журналистам.