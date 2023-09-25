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Неплохое усиление. Два травмированных игрока вернулись к общим тренировкам перед матчем с «Кристал Пэлас»

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Ждем остальных.

Начало сезона для «Юнайтед» было омрачено сумасшедшим количеством травм. Особенно пострадала линия обороны, где осталось всего четыре здоровых игрока. Однако у Эрика тен Хага есть повод для оптимизма, потому что к матчу с «Кристал Пэлас» вернулось еще два бойца: Харри Магуайр и Мэйсон Маунт.

Полузащитник вернулся к командным тренировкам после более чем месяца отсутствия.

Магуайру, у которого случилось загадочное повреждение перед матчем с «Баварией», в последний раз выступал за «дьяволов» три недели назад против «Арсенала».

Manchester Evening News уточнил, что оба игрока не просто вернулись к тренировкам, а уже смогут принять участие с первом матче Кубка английской лиги.

Команда тен Хага встретится с «Пэлас» в третьем туре Кубка лиги во вторник вечером. В этом матче Магуайр может впервые в этом сезоне получить место в стартовом составе, так как на данный момент из защитников доступны лишь Рафаэль Варан, Диогу Далот и Виктор Линделеф. Маунт наверняка тоже получит свои минуты, возможно, даже на правом фланге, о чем тен Хаг недавно говорил журналистам.

2 комментария

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kaviknat
Эванс не защитник? Регилон тоже? Не знал
+1
0
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Леонид Ботвинник
Харри это действительно усиление.... Для Пэлас )))
0
0
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