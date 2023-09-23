Странная ситуация для экс-игрока «Юнайтед».

Испанский «Бетис» не заинтересован в Давиде Де Хеа. По крайней мере, так утверждают представители клуба. И их можно понять, ведь в команде есть два хороших вратаря − Руй Силва и опытный Клаудио Браво.

Последний только возвращается после травмы, а первый выбыл на месяц. Но после следующего международного перерыва оба явно будут в форме и захотят играть, а для третьего вратаря места не останется.

32-летний Давид Де Хеа еще явно не прошел свой пик. Все-таки вратари играют куда дольше, чем другие полевые игроки.

Проблемы Де Хеа, по мнению Daily Mail, двояки: рынок наводнен талантливыми голкиперами, а в тех клубах, куда хотел бы перейти сам испанец, все места заняты. Многие тренеры видят в Давиде того, кто делает сэйвы, но не развивает другие аспекты своей игры: умение играть ногами в том числе за пределами штрафной, становясь дополнительным игроком в поле, или помогать защитникам при высоком прессинге.

Де Хеа мог оказаться в «Мадриде». Тибо Куртуа получил разрыв крестообразных связок, ему нужна была долгосрочная замена. Но вскоре стало ясно, что о Давиде говорят в соцсетях, но не говорят в клубе. Первым номером на замену бельгийцу стал Яссин Буну, но его забрали в Саудовскую Аравию. В «королевский клуб» в аренду отправился вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага.

Почему Кепа, а не Де Хеа? Выбор стоял между вторым номером сборной Испании и тем, кого туда больше не вызывают.

Давида Де Хеа активно звали в Саудовскую Аравию, но тут появился другой фактор − жена Эдурне Гарсия, известная в Испании певица и участница от этой страны на Евровидении-2015. Летом этого года испанец наконец женился на давней партнерше и для нее эта арабская страна − последнее место, где бы она хотела оказаться. «Аль-Хилаль» вполне мог дать голкиперу столько, сколько он получал в «МЮ», но туда уехал Яссин Буну.

Сейчас Давид Де Хеа открыт для предложений для испанских клубов, но их нет. Не помогают в том числе отзывы, которые он получил за игру и в «МЮ», и в сборной Испании. В АПЛ он ошибался, а Тен Хаг потерял уверенность в своем вратаре. Последний матч в сборной был против Украины (1:0). Тогда пропущенный Де Хеа матч посчитали его ошибкой.

Луис Энрике защищал его после игры, говоря: «Мог ли он сделать больше? Всегда можно сделать больше, но обвинять Де Хеа стало как бы национальным видом спорта. Он так много нам дает. Если мы будем обвинять Де Хеа в такой игре, то нам лучше собрать вещи и отправиться домой».

Однако в следующем матче стоял уже не Давид, а его коллега из «Атлетика» Унаи Симон. Сейчас вторыми номерами в сборной стали Роберт Санчес из «Челси» и Давид Райя из «Арсенала». Они оба хорошо играют ногами, а именно такие качества сейчас любят многие тренеры.

Сейчас Давид Де Хеа в позиции неработающего тренера, который только и ждет, когда появится вакансия. На самом же деле, ему просто нужно сильно уменьшить запросы и свои аппетиты.