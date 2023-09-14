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🤔 Каррагер обвинил Онана в неуважении к Магуайру. Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что голкипер хотел заработать любовь фанатов «МЮ» критикуя защитника

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обвинил Андре Онана в неуважении к Харри Магуайру. Англичанин считает, что голкипер хотел заработать любовь фанатов, критикуя капитана.

«Фанаты «МЮ» насмехались над Магуайром во время предсезонных игр. Один из самых неприятных инцидентов произошел во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» в июле, когда Андре Онана начал кричать на Магуайра, что, на мой взгляд, позорная попытка понравиться фанатам «Юнайтед».

Я смотрел на это с недоверием. Магуайр тогда еще был капитаном клуба. Он должен был яростно отреагировать, чтобы Онана вернулся во вратарскую. Харри должен был потребовать уважения.

Теперь его уверенность в себе и авторитет полностью разрушены. Доверие к Магуайру было под ударом еще когда Роналду давал то самое интервью.

Харри упустил возможность вернуть авторитет, отказавшись от перехода в «Вест Хэм». Дэвид Мойес был бы идеальным тренером для него», - заявил Каррагер.

5 комментариев

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SOSLAN GABACHIEV
Полностью согласен с Джейми. Африканец захотел себе дешевой славы и такого же дешевого авторитета и, вместо поддержки на поле в том моменте, когда можно было на месте "подсказать" Харри, как он должен был сыграть в том моменте и, условно говоря, похлопать его по плечу, подбодрив - Онана выбрал самый простой путь и сорвался на игроке.
Но в Манчестере модно сваливать вину на одного игрока: сначала на Погба, потом на Магуайра, потом на Криштиану, будто все беды клуба исходили от одного игрока на поле. На самом же деле, в МЮ просто нет ни одного лидера как на поле, так и на тренерском мостике. Тем более любопытно будет посмотреть, когда тен Хаг провалится и его вышибут в конце сезона... интересно, кто тогда будет виноват.
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alim_liver_kz
Де Хеа только начал быть стабилен, сколько лет опыта набрал. И тут его меняют на среднестатического Онана. При всем уважении Онана не топ кипер. Да хорошый вратарь, но не топ. Может выросит в топа, но на это опять время нужно.
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