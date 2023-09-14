🤔 Каррагер обвинил Онана в неуважении к Магуайру. Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что голкипер хотел заработать любовь фанатов «МЮ» критикуя защитника
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обвинил Андре Онана в неуважении к Харри Магуайру. Англичанин считает, что голкипер хотел заработать любовь фанатов, критикуя капитана.
«Фанаты «МЮ» насмехались над Магуайром во время предсезонных игр. Один из самых неприятных инцидентов произошел во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» в июле, когда Андре Онана начал кричать на Магуайра, что, на мой взгляд, позорная попытка понравиться фанатам «Юнайтед».
Я смотрел на это с недоверием. Магуайр тогда еще был капитаном клуба. Он должен был яростно отреагировать, чтобы Онана вернулся во вратарскую. Харри должен был потребовать уважения.
Теперь его уверенность в себе и авторитет полностью разрушены. Доверие к Магуайру было под ударом еще когда Роналду давал то самое интервью.
Харри упустил возможность вернуть авторитет, отказавшись от перехода в «Вест Хэм». Дэвид Мойес был бы идеальным тренером для него», - заявил Каррагер.
Но в Манчестере модно сваливать вину на одного игрока: сначала на Погба, потом на Магуайра, потом на Криштиану, будто все беды клуба исходили от одного игрока на поле. На самом же деле, в МЮ просто нет ни одного лидера как на поле, так и на тренерском мостике. Тем более любопытно будет посмотреть, когда тен Хаг провалится и его вышибут в конце сезона... интересно, кто тогда будет виноват.