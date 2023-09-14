Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер обвинил Андре Онана в неуважении к Харри Магуайру. Англичанин считает, что голкипер хотел заработать любовь фанатов, критикуя капитана.

«Фанаты «МЮ» насмехались над Магуайром во время предсезонных игр. Один из самых неприятных инцидентов произошел во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» в июле, когда Андре Онана начал кричать на Магуайра, что, на мой взгляд, позорная попытка понравиться фанатам «Юнайтед».

Я смотрел на это с недоверием. Магуайр тогда еще был капитаном клуба. Он должен был яростно отреагировать, чтобы Онана вернулся во вратарскую. Харри должен был потребовать уважения.

Теперь его уверенность в себе и авторитет полностью разрушены. Доверие к Магуайру было под ударом еще когда Роналду давал то самое интервью.

Харри упустил возможность вернуть авторитет, отказавшись от перехода в «Вест Хэм». Дэвид Мойес был бы идеальным тренером для него», - заявил Каррагер.