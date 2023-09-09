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«Именно это мы можем от него ожидать»: Фернандеш верит, что Онана будет полезен для «МЮ»

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Летом «Юнайтед» обзавелся новым вратарем. Давида Де Хеа в роли первого номера «дьяволов» сменил Онана. Пока дела камерунца в новом клубе идут не слишком весело.

Но Фернандеш не сомневается в голкипере.

Бруну считает, что сильная личность Андре поможет вратарю освоиться и преуспеть в «Юнайтед». Слова капитана передает Manchester Evening News:

«Если Андре был выбран вратарем «Манчестер Юнайтед», он должен обладать выдающейся индивидуальностью. В прошлом у этой команды было не так много вратарей, ведь Давид был здесь 12 лет, а до этого был Эдвин [ван дер Сар].

Если Андре сейчас здесь и играет на этой позиции, то это потому, что он что-то привносит в команду. У него есть много качеств, он может начинать атаку, он также хорош в отражении ударов соперника. Это именно то, что мы можем от него ожидать».

За «МЮ» Онана провел четыре матча, в которых пропустил семь мячей. В одной встрече голкипер смог сохранить свои ворота сухими. Также камерунец отправил к себе в копилку две желтые карточки.

А как вам первые игры Андре за «Манчестер Юнайтед»?

3 комментария

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MARELLE 29
Онана топ,он уже проявляет все свои навыки присущие современному голкиперу,игроки все чаще используют его как разыгровщика от ворот,с помощью его 2-3 нападающих прессингуют и оттягиваются на него,а он перебрасывает тем самым дает численное преимущевство
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Bego Yusupov
так он уже полезен я с самого начала ждал что он будет полезен таких вратарей ещё бы найти
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Steppenwolf
Да всё у него пока норм, журналисты склонны высасывать проблемы из пальца.
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