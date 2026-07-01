Кейн забил 13 голов на ЧМ и обогнал Пеле. Столько же мячей у Фонтена, больше – у Месси, Мбаппе, Клозе, Роналдо и Герда Мюллера
Кейн обошел Пеле по голам на ЧМ.
Харри Кейн сделал дубль в матче с ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Теперь на счету английского форварда 13 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бразильца Пеле, у которого 12 мячей.
В списке лучших бомбардиров в истории ЧМ Кейн делит 6-ю строчку с Жюстом Фонтеном из Франции. Больше них забили Лионель Месси из Аргентины (19), Килиан Мбаппе из Франции (18), Мирослав Клозе из Германии (16), Роналдо из Бразилии (15) и Герд Мюллер из Германии (14).
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
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