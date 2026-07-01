Кейн обошел Пеле по голам на ЧМ.

Харри Кейн сделал дубль в матче с ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Теперь на счету английского форварда 13 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бразильца Пеле , у которого 12 мячей.

В списке лучших бомбардиров в истории ЧМ Кейн делит 6-ю строчку с Жюстом Фонтеном из Франции. Больше них забили Лионель Месси из Аргентины (19), Килиан Мбаппе из Франции (18), Мирослав Клозе из Германии (16), Роналдо из Бразилии (15) и Герд Мюллер из Германии (14).