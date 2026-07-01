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  4. Кейн забил 13 голов на ЧМ и обогнал Пеле – столько же у Фонтена. Больше мячей только у Месси, Мбаппе, Клозе, Роналдо и Герда Мюллера

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Кейн забил 13 голов на ЧМ и обогнал Пеле. Столько же мячей у Фонтена, больше – у Месси, Мбаппе, Клозе, Роналдо и Герда Мюллера
Кейн обошел Пеле по голам на ЧМ.

Харри Кейн сделал дубль в матче с ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Теперь на счету английского форварда 13 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел бразильца Пеле, у которого 12 мячей.

В списке лучших бомбардиров в истории ЧМ Кейн делит 6-ю строчку с Жюстом Фонтеном из Франции. Больше них забили Лионель Месси из Аргентины (19), Килиан Мбаппе из Франции (18), Мирослав Клозе из Германии (16), Роналдо из Бразилии (15) и Герд Мюллер из Германии (14). 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
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Комментарии

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Клозе железно на этом ЧМ обгонит вместе с Роналдо, ожидаем Кейна в топ-3 лучших бомбардиров после Мбаппе и Месси.
Харри машина !
сейчас сборных на ЧМ существенно больше, чем раньше
Уважаемые хейтеры Англии, предлагаю немного отдохнуть, нам еще за Боснию болеть)
Вытащил сборную в соло.
Заслуживает золотого мяча больше чем кто либо другой
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