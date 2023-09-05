8 комментариев

Справедливо?

В АПЛ сезона-2023/24 провели уже четыре тура и теперь наступил первый международный перерыв. «Манчестер Юнайтед» показал довольно смешанный старт: две победы («Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест») и два поражения («Тоттенхэм» и «Арсенал»).

Эксперты британского издания The Athletic Джей Джей и Джон составили два стартовых состава. Таким образом, они определили лучших игроков ушедшего месяца.

Единственный игрок, который попал в сборную от «Юнайтед» − это Андре Онана. Причем его выбрали оба эксперта.

Похоже, что сторонние наблюдатели оценивают игру камерунца куда выше, чем некоторые болельщики. Бытует мнение, что пока Онана не оправдывает выданные авансы.

А вам как кажется? Пишите в комментариях.