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Британский The Athletic составил сборную месяца АПЛ. В нее попал всего один игрок «Юнайтед»

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Справедливо?

В АПЛ сезона-2023/24 провели уже четыре тура и теперь наступил первый международный перерыв. «Манчестер Юнайтед» показал довольно смешанный старт: две победы («Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест») и два поражения («Тоттенхэм» и «Арсенал»).

Эксперты британского издания The Athletic Джей Джей и Джон составили два стартовых состава. Таким образом, они определили лучших игроков ушедшего месяца.

Единственный игрок, который попал в сборную от «Юнайтед» − это Андре Онана. Причем его выбрали оба эксперта.

Похоже, что сторонние наблюдатели оценивают игру камерунца куда выше, чем некоторые болельщики. Бытует мнение, что пока Онана не оправдывает выданные авансы.

А вам как кажется? Пишите в комментариях.

8 комментариев

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Ахма Начоо
Ответ Джон Харпер
Бытует мнение, что пока Seven Хааг оправдывает ожидание болельщиков других клубов АПЛ и руководство Эредивизи.
Бытует мнение что некоторые люди всё сваливают на тренера как всегда, бонально, без объективно.
+6
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+5
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Someone from Internet
Лол, а его у нас на спортсе принято хейтить. Просто потому что он пришёл вместо ДДХ
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Джон Харпер
Справедливости ради один из немногих хороших трансферов шарлатана.
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red hikkikomori
Как по мне Онана на данный момент это единственное усиление, посмотрим как дальше пойдет у него и как сыграют остальные новички
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Денис Кораблёв
А почему два раза Энцо?
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Джон Харпер
Ответ Ахма Начоо
Бытует мнение что некоторые люди всё сваливают на тренера как всегда, бонально, без объективно.
))))))
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Руслан1313
Ответ Денис Кораблёв
А почему два раза Энцо?
Потому что два раза Онана и Мэдисон))
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