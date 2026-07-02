Бельгия и Сенегал играют в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Бельгии одолела Сенегал (3:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’’ .

Бельгийцы проигрывали 0:2 до 86-й минуты (забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр), после чего благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса сравняли счет. В конце дополнительного времени европейская команда получила возможность забить победный гол с пенальти – и Тилеманс ею воспользовался.

Чемпионат мира. 1/16 финала 1 июля 20:00, Люмен Филд Бельгия Завершен 3 - 2 0.85 xG 2.83 Сенегал Матч окончен Тилеманс

120’ +5’ Троссард Онана 109’ 2 доп тайм Перерыв 96’ Гуйе Ндиайе 93’ Якобс Диуф 93’ Мане Джексон 1 доп тайм Перерыв Гарсия 90’ Тилеманс

89’ Лукаку

86’ де Кейпер Менье 78’ 73’ Диарра П. М. Сарр 73’ Ндиай Мбайе 67’ Камара 66’ Гуйе Камара Мехеле 64’ Ванакен Диегу Морейра 63’ де Брюйне Раскин 56’ Доку Лукебакио 56’ 51’ И. Сарр

де Кетеларе Лукаку 46’ 2 тайм Перерыв 25’ Диарра

Бельгия Куртуа, де Кейпер, Теате, Мехеле, Кастань, Ванакен, Тилеманс, Доку, де Брюйне, Троссард, де Кетеларе Запасные: Салемакерс, де Брюйне, де Винтер, Нгой, Ванакен, Пендерс, Витцель, Доку, Троссард, Фернандес Пардо, де Кейпер, де Кетеларе, Ламменс, Сейс 1 тайм Сенегал: Диав, Якобс, Ниакате, Сисс, Диатта, Гуйе, Гуйе, Диарра, Мане, И. Сарр, Ндиай Запасные: Якобс, Сек, Гуйе, Мане, Диуф, М. Сарр, Менди, Гуйе, Диао, Диарра, Ндиай, Кулибали, Дьенг, Ндиайе

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