Матч окончен
Бельгия обыграла Сенегал – 3:2! Европейцы уступали 0:2 до 86-й минуты, но сравняли и победили благодаря голу Тилеманса с пенальти на 125-й
Бельгия и Сенегал играют в плей-офф ЧМ-2026.
Сборная Бельгии одолела Сенегал (3:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’’.
Бельгийцы проигрывали 0:2 до 86-й минуты (забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр), после чего благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса сравняли счет. В конце дополнительного времени европейская команда получила возможность забить победный гол с пенальти – и Тилеманс ею воспользовался.
Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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