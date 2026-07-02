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  4. Бельгия – Сенегал. 2:2 – Лукаку забил на 86-й, Тилеманс – на 89-й, идет дополнительное время. Онлайн-трансляция

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Бельгия обыграла Сенегал – 3:2! Европейцы уступали 0:2 до 86-й минуты, но сравняли и победили благодаря голу Тилеманса с пенальти на 125-й
Бельгия и Сенегал играют в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Бельгии одолела Сенегал (3:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026. 

Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. 

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Прямой эфир «Матч ТВ» можно было посмотреть на ВидеоСпортсе’

Бельгийцы проигрывали 0:2 до 86-й минуты (забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр), после чего благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса сравняли счет. В конце дополнительного времени европейская команда получила возможность забить победный гол с пенальти – и Тилеманс ею воспользовался.

Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 20:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
Бельгия
Завершен
3 - 2
0.85xG2.83
Логотип гостевой команды
Сенегал
Матч окончен
  Тилеманс
120’
+5’
Троссард   Онана
109’
2 доптайм
Перерыв
96’
Гуйе   Ндиайе
93’
Якобс   Диуф
93’
Мане   Джексон
1 доптайм
Перерыв
Гарсия
90’
  Тилеманс
89’
  Лукаку
86’
де Кейпер   Менье
78’
73’
Диарра   П. М. Сарр
73’
Ндиай   Мбайе
67’
Камара
66’
Гуйе   Камара
Мехеле
64’
Ванакен   Диегу Морейра
63’
де Брюйне   Раскин
56’
Доку   Лукебакио
56’
51’
  И. Сарр
де Кетеларе   Лукаку
46’
2тайм
Перерыв
25’
  Диарра
Бельгия
Куртуа, де Кейпер, Теате, Мехеле, Кастань, Ванакен, Тилеманс, Доку, де Брюйне, Троссард, де Кетеларе
Запасные: Салемакерс, де Брюйне, де Винтер, Нгой, Ванакен, Пендерс, Витцель, Доку, Троссард, Фернандес Пардо, де Кейпер, де Кетеларе, Ламменс, Сейс
1тайм
Сенегал:
Диав, Якобс, Ниакате, Сисс, Диатта, Гуйе, Гуйе, Диарра, Мане, И. Сарр, Ндиай
Запасные: Якобс, Сек, Гуйе, Мане, Диуф, М. Сарр, Менди, Гуйе, Диао, Диарра, Ндиай, Кулибали, Дьенг, Ндиайе
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
онлайны
logoСборная Сенегала по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЮри Тилеманс
logoРомелу Лукаку
logoИсмаила Сарр
logoХабиб Диарра

Комментарии

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Сборная Бельгии вернулась в исходное состояния Андерлехтового кала из моего детства
ОтветКостя Паркер
Сборная Бельгии вернулась в исходное состояния Андерлехтового кала из моего детства
Сочувствую!
ОтветКостя Паркер
Сборная Бельгии вернулась в исходное состояния Андерлехтового кала из моего детства
ненавижу антверпен за 93
Если кому интересно , то за тайм футбольного матча можно не спеша сожрать майонезное ведерко свежей малины
Ответsnugga
Если кому интересно , то за тайм футбольного матча можно не спеша сожрать майонезное ведерко свежей малины
И выпить полторашку разливного нефильтрованного пива
Ответsnugga
Если кому интересно , то за тайм футбольного матча можно не спеша сожрать майонезное ведерко свежей малины
Очень хороший комментарий, на мой взгляд. Или выпить майонезной ведёрко свежей водки
Сенегал все-таки действующие чемпионы Африки, хорошо пылят.
ОтветAvenaro
Сенегал все-таки действующие чемпионы Африки, хорошо пылят.
Если б не передряги с местными чинушами они бы и в группе пободрей были
ОтветAvenaro
Сенегал все-таки действующие чемпионы Африки, хорошо пылят.
Комментарий скрыт
Чем нравится ЧМ в США, постоянно на стадионах играет шикарный рок-н-ролл, и все до боли знакомое и заслушанное в 90е) Вот и сейчас играет "Learn to Fly" Foo Fighters
ОтветАлександр Пушкин
Чем нравится ЧМ в США, постоянно на стадионах играет шикарный рок-н-ролл, и все до боли знакомое и заслушанное в 90е) Вот и сейчас играет "Learn to Fly" Foo Fighters
одни и те же песни из матча в матч крутят.
Поменяли бы уже репертуар.
ОтветSash0k
одни и те же песни из матча в матч крутят. Поменяли бы уже репертуар.
Black Betty было?
Сенегал феерично слил победу.
Ответспартач 2
Сенегал феерично слил победу.
Типичные безголовые африканцы
Комментатор сегодня хорош,мёд для ушей ))Все по делу, не рассказывает как чья-то бабушка в лес ходила за грибами...
ОтветИгорь Яговдик
Комментатор сегодня хорош,мёд для ушей ))Все по делу, не рассказывает как чья-то бабушка в лес ходила за грибами...
А кто комментирует? Бальзам на душу на фоне Шнякина и Генича.
ОтветFree Walker
А кто комментирует? Бальзам на душу на фоне Шнякина и Генича.
Сергей Дурасов
Исполнение у передачи и приема и удара на уровне. Шикарный гол
С детства за Сенегал
Ответsdqfjgkjmy
С детства за Сенегал
Тяжелое было оно и полное симпатий к французам марионеточному режиму ))
Сейчас другое дело - не страна , а конфетка !
Ответsdqfjgkjmy
С детства за Сенегал
Урррра!!!!
Сенегал 🇸🇳, как можно было пропустить 2 в концовке от этого убожества ? Все таки африканским сборным не хватает дисциплины
В ногу попадает, в мяч не попадает. Вроде это пенальти должен быть.
ОтветThe Dark defener
В ногу попадает, в мяч не попадает. Вроде это пенальти должен быть.
это бесспорно, но всё равно жаль...
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