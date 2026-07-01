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  4. Агент Ди Грегорио раскритиковал «Юве»: «Потратили 130 млн евро на ужасных нападающих и хотят переложить вину на вратаря. «Ювентус» – «Интер», пропущено – 34:35, забито – 61:82»

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Агент Ди Грегорио раскритиковал «Юве»: «Потратили 130 млн евро на ужасных нападающих и хотят переложить вину на вратаря. «Ювентус» – «Интер», пропущено – 34:35, забито – 61:82»
Агент Ди Грегорио раскритиковал руководство «Ювентуса».

Клаудио Беллони, агент вратаря «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио, опубликовал пост с критикой руководства туринского клуба. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» недоволен игрой Ди Грегорио и ищет ему замену. 

«Взгляните сами: 20 новых игроков за два сезона, три главных тренера за два сезона, три состава руководства за два сезона. Вот цифры, которые действительно имеют значение.

Ди Грегорио завершил сезон на четвертом месте в рейтинге Sofascore, опередив Ваню Милинковича-Савича и Яна Зоммера, которые при этом заняли со своими командами второе и первое места в Серии А соответственно.

Французские руководители потратили 130 миллионов евро на трех нападающих, которые оказались просто ужасными. А чтобы оправдать эти безумные траты, они решили переложить всю вину за свои неудачи на вратаря, которого предыдущий спортивный директор Кристиано Джунтоли приобрел в 26-летнем возрасте как лучшего голкипера Серии А.

Пропущенные мячи: «Ювентус» – 34, «Интер» – 35.

Забитые мячи: «Ювентус» – 61, «Интер» – 82.

Все остальное – пустые разговоры, которые ничего не стоят», – написал Беллони. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoМикеле Ди Грегорио
logoсерия А Италия
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агенты
logoВаня Милинкович-Савич
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Комментарии

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ОтветАртур Артур
Навалил базы
Какую базу он навалил? Де Гри пропускает с первого удара, дальше команда должна отыгрываться всегда, когда он в старте. Базу он навалил для таких, как ты, которые по комментам матчи смотрят.
ОтветJuVero
Какую базу он навалил? Де Гри пропускает с первого удара, дальше команда должна отыгрываться всегда, когда он в старте. Базу он навалил для таких, как ты, которые по комментам матчи смотрят.
+
Я смотрел 5-6 матчей Ювентуса в прошлом сезоне и это решето на воротах пропускал все что летело в створ практически. Даже какие-то ну очень простые моменты
14 голов после первого же удара в створ. Это статистика Ди Грегорио. Когда агент говорит, что Юве взял ужасных напов, было бы справедливее сказать еще и про вратаря.
Полностью согласен. Осталось продать Бремера и взять 34 летнего Эми Мартинеса . Позорное, нелепое руководство
Ну вратарь и правда слабый. И напряжение тоже слабое.
ОтветИгорь Удалов
Ну вратарь и правда слабый. И напряжение тоже слабое.
Пусть тогда трансформатор купят.
ОтветКокич
Пусть тогда трансформатор купят.
😂😂😂
да в некоторых матчах по его воротам даже не били, а он всё равно пропускал! но атака у Юве правда д***мо то ещё!
ОтветVeden
да в некоторых матчах по его воротам даже не били, а он всё равно пропускал! но атака у Юве правда д***мо то ещё!
Да нормальный он воротник. В первом сезоне хорошо себя проявил. Ну а дальше сыпалась команда и он вместе с ней. Не считаю, что нужно тратиться на дорогих и престарелых топ-киперов. Гриша затащит
ОтветRf
Да нормальный он воротник. В первом сезоне хорошо себя проявил. Ну а дальше сыпалась команда и он вместе с ней. Не считаю, что нужно тратиться на дорогих и престарелых топ-киперов. Гриша затащит
вот наминусили тут) я болею за Юве с 95го года (даже тату есть :)), стараюсь матчи не пропускать. Ди Грегорио откровенно слабый вратарь. Просто признайте это, даже Перин лучше и толковее. Так что его агент на вентилятор накидывает.
Переиграл и уничтожил!

Но Гриша всё равно дно, к соалению.
После Буффона любой вратарь будет казаться слабым , но а агент просто хорошо прям расписал то что творится в Ювентусе
Ответcharly001
После Буффона любой вратарь будет казаться слабым , но а агент просто хорошо прям расписал то что творится в Ювентусе
и нападение ужасное и ди григорио мертвый
Ответcharly001
После Буффона любой вратарь будет казаться слабым , но а агент просто хорошо прям расписал то что творится в Ювентусе
это не отменяет плохую игру Гришы.
Ага, нападение слабое (а это факт), поэтому можно пропускать каждый первый удар, половину голов ловить в ближний и не вытягивать руки при прыжке. Железная логика. А давайте-ка лучше посмотрим соотношение сейвов Зоммера и Гриши. Агент-то под стать клиенту.
Если б не криворукий неандерталец, Юве бы даже с таким нападением финишировал бы на 2 месте спокойно, из-за этого мешка минимум 6 очков и недосчитались, а скорее всего и поболее, тяжело соблюдать план на игру, когда в воротах полено, провожающее взглядом любой удар в створ, в особенности в ближний угол. Наполи забил ещё меньше Юве, а пропустил больше, но им это не помешало второе место занять, проблема во вратаре в том числе, а не только в слабом нападении, опять же слабом только на фоне интера, в остальном у всех плюс-минус столько же забито, но вот таких убогих киперов там нет.
Нападение слабое это есть, но это не оправдывает, то что вратарь пропускает первыми ударами. Плюс он в ближний пускает постоянно, свою работу Ди Грегорио выполняет плохо. В конце концов у нас не Опенда и не Дэвид в воротах стоят, хотя их вина тоже есть в результате.
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