Агент Ди Грегорио раскритиковал «Юве»: «Потратили 130 млн евро на ужасных нападающих и хотят переложить вину на вратаря. «Ювентус» – «Интер», пропущено – 34:35, забито – 61:82»

Агент Ди Грегорио раскритиковал руководство «Ювентуса».

Клаудио Беллони, агент вратаря «Ювентуса » Микеле Ди Грегорио , опубликовал пост с критикой руководства туринского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» недоволен игрой Ди Грегорио и ищет ему замену.

«Взгляните сами: 20 новых игроков за два сезона, три главных тренера за два сезона, три состава руководства за два сезона. Вот цифры, которые действительно имеют значение.

Ди Грегорио завершил сезон на четвертом месте в рейтинге Sofascore, опередив Ваню Милинковича-Савича и Яна Зоммера, которые при этом заняли со своими командами второе и первое места в Серии А соответственно.

Французские руководители потратили 130 миллионов евро на трех нападающих, которые оказались просто ужасными. А чтобы оправдать эти безумные траты, они решили переложить всю вину за свои неудачи на вратаря, которого предыдущий спортивный директор Кристиано Джунтоли приобрел в 26-летнем возрасте как лучшего голкипера Серии А.

Пропущенные мячи: «Ювентус» – 34, «Интер» – 35.

Забитые мячи: «Ювентус» – 61, «Интер » – 82.

Все остальное – пустые разговоры, которые ничего не стоят», – написал Беллони.