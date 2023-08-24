Травма Маунта оказалась серьезнее, чем ожидалось — считаем, сколько игр он может пропустить
Ожидается, что Мейсон Маунт пропустит ближайшие четыре-шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает The Telegraph.
Футболист получил ушиб во время поражения от «Тоттенхэма» и выбыл как минимум до 19 сентября.
В результате Маунт пропустит предстоящие игры Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», «Арсенала» и «Брайтона».
Он также может пропустить первую игру «красных дьяволов» группового этапа Лиги чемпионов 2023/24, которая состоится 19 или 20 сентября.
Если Маунту не удастся быстро оправиться от травмы, и он останется вне игры целых шесть недель, то он вряд ли примет участие в матчах АПЛ с «Бернли», «Кристал Пэлас» и Кубка лиги.
На данный момент лучший сценарий для Маунта предполагает, что он пропустит четыре матча. В худшем случае количество матчей может увеличиться до семи.
Травма англичанина означает, что Скотт Мактоминей останется в клубе и после закрытия летнего трансферного окна.
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