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Травма Маунта оказалась серьезнее, чем ожидалось — считаем, сколько игр он может пропустить

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Ожидается, что Мейсон Маунт пропустит ближайшие четыре-шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает The Telegraph.

Футболист получил ушиб во время поражения от «Тоттенхэма» и выбыл как минимум до 19 сентября.

В результате Маунт пропустит предстоящие игры Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», «Арсенала» и «Брайтона».

Он также может пропустить первую игру «красных дьяволов» группового этапа Лиги чемпионов 2023/24, которая состоится 19 или 20 сентября.

Если Маунту не удастся быстро оправиться от травмы, и он останется вне игры целых шесть недель, то он вряд ли примет участие в матчах АПЛ с «Бернли», «Кристал Пэлас» и Кубка лиги.

На данный момент лучший сценарий для Маунта предполагает, что он пропустит четыре матча. В худшем случае количество матчей может увеличиться до семи.

Травма англичанина означает, что Скотт Мактоминей останется в клубе и после закрытия летнего трансферного окна.

2 комментария

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Mammadov.pro
Такое впечатление что еще травмы будут до окончания летнего сезона, клубы несут большие потери
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ДедаДома.нет
Норм у нас есть Эриксен. Бездарное ТО от МЮ. Теперь можно смело винить во всем ТХ.
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