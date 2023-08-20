Решение «Манчестер Юнайтед» выложить 60 миллионов фунтов стерлингов за Мэйсона Маунта из «Челси» стало неожиданностью. И англичанин изо всех сил пытался оправдать этот шаг.

Маунт не смог произвести впечатление во время своего дебюта против «Вулверхэмптона» в первом матче чемпионата, сделав всего 30 касаний, потеряв владение мячом девять раз и выиграв только две дуэли из семи.

В матче против «Тоттенхэма» англичанин играл более глубокую роль вместе с Каземиро, и от него ожидалось, что он будет часто владеть мячом.

Это не совсем сработало, так как он сделал жалкие 26 касаний и 14 точных пасов.

Андре Онана зафиксировал больше касаний и передач.