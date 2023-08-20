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Меньше касаний, чем Онана: первые проблемы Маунта в «Манчестер Юнайтед»

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Решение «Манчестер Юнайтед» выложить 60 миллионов фунтов стерлингов за Мэйсона Маунта из «Челси» стало неожиданностью. И англичанин изо всех сил пытался оправдать этот шаг. 

Маунт не смог произвести впечатление во время своего дебюта против «Вулверхэмптона» в первом матче чемпионата, сделав всего 30 касаний, потеряв владение мячом девять раз и выиграв только две дуэли из семи.

В матче против «Тоттенхэма» англичанин играл более глубокую роль вместе с Каземиро, и от него ожидалось, что он будет часто владеть мячом.

Это не совсем сработало, так как он сделал жалкие 26 касаний и 14 точных пасов.

Андре Онана зафиксировал больше касаний и передач.

 

6 комментариев

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Артем Горлов
сейчас бы на основании двух матчей делать далеко идущие выводы
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кто-то
Ответ ДедаДома.нет
Жду увольнения ТХ. Очень разочарован им.
Новость про Маунта, а коммент про ТТХ
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Ахма Начоо
Ответ ДедаДома.нет
Жду увольнения ТХ. Очень разочарован им.
Мы так уже больше 10 лет увольняем тренеров не дав тем нормальный шанс, Эрик пытается перестроить команду и играть в доминирующий футбол результата здесь и сейчас не будет, плюс нужно покупать нужных игроков купи МЮ Кейна ситуация была бы другой
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ДедаДома.нет
Ответ Ахма Начоо
Мы так уже больше 10 лет увольняем тренеров не дав тем нормальный шанс, Эрик пытается перестроить команду и играть в доминирующий футбол результата здесь и сейчас не будет, плюс нужно покупать нужных игроков купи МЮ Кейна ситуация была бы другой
Я всем давал шанс. Кроме Норвежмкого физрука. А это лысое несчастье, еще и ДДХ выкинул. Привет половину нелеквида. Однозначно аут.
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