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«Юнайтед» крупнее, чем «Аякс» и «Интер». Петер Шмейхель посоветовал Онана не выделываться

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Знает о чем говорит.

Экс-вратарь «Юнайтед» Петер Шмейхель предостерег Андре Онана от того, чтобы он доказывал насколько хорош, ведь мир и так уже знает об этом.

«Манчестер Юнайтед» − большой клуб. Больше, чем «Аякс» и больше, чем «Интер». Быстро смирись с этим. Что бы ты ни делал, это будет иметь резонанс во всем мире. Мгновенно. Этого не происходит, когда ты играешь за «Интер».

«Я думал, что в прошлом сезоне он был очень, очень хорош в «Интере». Он пришел туда и вывел из состава Самира Хандановича, капитана команды. И я думаю, что он сыграл важную роль в том, что они вышли в финал Лиги чемпионов».

«Так что, в принципе, продолжай в том же духе. Но прими мой единственный совет. Ты один из 11 игроков, играющих в конкретный день. Все дело в команде и группе футболистов, с которыми ты играешь. Именно поэтому ты здесь, понимаешь. Не надо идти и показывать всему миру, какой ты хороший. Мы это и так знаем».

Ожидается, что Онана дебютирует в официальном матче за «МЮ» уже в понедельник против «Вулверхэмптона».

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