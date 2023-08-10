Знает о чем говорит.

Экс-вратарь «Юнайтед» Петер Шмейхель предостерег Андре Онана от того, чтобы он доказывал насколько хорош, ведь мир и так уже знает об этом.

«Манчестер Юнайтед» − большой клуб. Больше, чем «Аякс» и больше, чем «Интер». Быстро смирись с этим. Что бы ты ни делал, это будет иметь резонанс во всем мире. Мгновенно. Этого не происходит, когда ты играешь за «Интер».

«Я думал, что в прошлом сезоне он был очень, очень хорош в «Интере». Он пришел туда и вывел из состава Самира Хандановича, капитана команды. И я думаю, что он сыграл важную роль в том, что они вышли в финал Лиги чемпионов».

«Так что, в принципе, продолжай в том же духе. Но прими мой единственный совет. Ты один из 11 игроков, играющих в конкретный день. Все дело в команде и группе футболистов, с которыми ты играешь. Именно поэтому ты здесь, понимаешь. Не надо идти и показывать всему миру, какой ты хороший. Мы это и так знаем».

Ожидается, что Онана дебютирует в официальном матче за «МЮ» уже в понедельник против «Вулверхэмптона».