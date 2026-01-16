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  4. Расписание ЧМ-2026 на 2 июля - 1/16 финала: Испания против Австрии, Португалия сыграет с Хорватией, Швейцария встретится с Алжиром

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ЧМ-2026. 1/16 финала. Португалия одолела Хорватию, Швейцария встретится с Алжиром, Испания разгромила Австрию
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

Матчи очередного игрового дня пройдут на ЧМ-2026.

В 1/16 финала Испания разгромила Австрию (3:0), Португалия одолела Хорватию (2:1), Швейцария против Алжира.

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
2 июля 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Завершен
3 - 0
2.86xG0.31
Логотип гостевой команды
Австрия
Матч окончен
Лапорт   Пубиль
90’
+3’
Педри   Фабиан Руис
90’
+3’
  Ойарсабаль
89’
85’
Пош   Прасс
Ямаль   Гави
85’
83’
Пош
Ольмо   Мерино
71’
Алекс Баэна   Ферран Торрес
71’
  Порро
66’
60’
Грегорич   Арнаутович
60’
Шмид   Калайджич
46’
Зайвальд   Чуквуэмека
46’
Шлагер   Гриллич
2тайм
Перерыв
  Ойарсабаль
36’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Ямаль, Пино, Ольмо, Эрик Гарсия, Субименди, Муньос, Лапорт, Гримальдо, Иглесиас, Педри, Алекс Баэна, Райя, Гарсия, Льоренте, Н. Уильямс
1тайм
Австрия:
Шлагер, Алаба, Данзо, Лаймер, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Ваннер, Шмид, Грегорич
Запасные: Фридль, Шмид, Пентц, Вегеле, Линхарт, Свобода, Любичич, Шопф, Зайвальд, Грегорич, Аффенгрубер, Мвене, Шлагер, Виммер, Пош
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Чемпионат мира. 1/16 финала
2 июля 23:00, БМО Филд
Логотип домашней команды
Португалия
Завершен
2 - 1
2.16xG1.56
Логотип гостевой команды
Хорватия
Матч окончен
90’
+8’
Перишич
90’
+6’
Ковачич   Крамарич
  Гонсалу Рамуш
90’
+4’
90’
+2’
Влашич   Гвардиол
Роналду   Рубен Невеш
81’
68’
Батурина   Пашалич
  Роналду
68’
Жоау Канселу   Гонсалу Рамуш
63’
Бруну Фернандеш   Семеду
63’
Нету   Франсишку Консейсау
63’
Витинья   Бернарду Силва
62’
59’
Модрич
53’
  Перишич
46’
Будимир   Матанович
2тайм
Перерыв
Рубен Диаш
17’
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Инасиу, Жоау Канселу, Руй Силва, Матеуш Нунеш, Саму Кошта, Нету, Томаш Араужу, Диогу Далот, Жоау Феликс, Тринкау, Витинья, Бруну Фернандеш, Жозе Са, Гедеш, Роналду
1тайм
Хорватия:
Ливакович, Понграчич, Шутало, Перишич, Станишич, Ковачич, Модрич, Батурина, Сучич, Влашич, Будимир
Запасные: Муса, Влашич, Пашалич, Батурина, Эрлич, Фрук, Ковачич, Будимир, Пандур, Чалета-Цар, Вушкович, Якич, Котарски, Моро, Сучич
Подробнее
Чемпионат мира. 1/16 финала
3 июля 03:00, Би-Си Плэйс
Логотип домашней команды
Швейцария
Не начался
Логотип гостевой команды
Алжир

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Забавно, у Португалии и Испании пока что довольно похожие пути на этом ЧМ.
Вначале сенсационная невразумительная ничья против команды из Африки. Потом "игра мускулами" с разгромом аутсайдера из Азии и наконец "вязкая" игра против оппонента из Южной Америки. Разве что Испании повезло больше с последним соперником - им достался разобранный Уругвай с распиаренным дедом вместо тренера.
В итоге сейчас обе команды к 1/16 подходят в непонятном статусе (вроде как одни из фаворитов, но по групповому этапу не особо впечатлили, особенно Португалия), причём опять с похожими соперниками - крепкими европейскими сборными "второго эшелона", которые не впечатлили, как Норвегия, но и не разочаровали, как какая-нибудь Турция, Шотландия, Чехия и т.д.
Есть опасения, что как минимум одна из этих команд с Пиренейского полуострова после сегодняшних матчей будет паковать чемоданы, но всё же хочется, чтобы они наконец встретились в плей-офф: на мундиале-2022 они могли сыграть в 1/4, но испанцы в 1/8 по пенальти проиграли Марокко, а на Евро-2024 могли сыграть в 1/2, но португальцы в 1/4 по пенальти проиграли Франции.
Ответlimitforever
Забавно, у Португалии и Испании пока что довольно похожие пути на этом ЧМ. Вначале сенсационная невразумительная ничья против команды из Африки. Потом "игра мускулами" с разгромом аутсайдера из Азии и наконец "вязкая" игра против оппонента из Южной Америки. Разве что Испании повезло больше с последним соперником - им достался разобранный Уругвай с распиаренным дедом вместо тренера. В итоге сейчас обе команды к 1/16 подходят в непонятном статусе (вроде как одни из фаворитов, но по групповому этапу не особо впечатлили, особенно Португалия), причём опять с похожими соперниками - крепкими европейскими сборными "второго эшелона", которые не впечатлили, как Норвегия, но и не разочаровали, как какая-нибудь Турция, Шотландия, Чехия и т.д. Есть опасения, что как минимум одна из этих команд с Пиренейского полуострова после сегодняшних матчей будет паковать чемоданы, но всё же хочется, чтобы они наконец встретились в плей-офф: на мундиале-2022 они могли сыграть в 1/4, но испанцы в 1/8 по пенальти проиграли Марокко, а на Евро-2024 могли сыграть в 1/2, но португальцы в 1/4 по пенальти проиграли Франции.
>крепкими европейскими сборными "второго эшелона"

Хорватия на двух последних ЧМ - серебро и бронза

Это уже давно не середняк
Пусть там сейчас и идет смена поколений, но они куда опаснее Австрии
ОтветГаби Жезус
>крепкими европейскими сборными "второго эшелона" Хорватия на двух последних ЧМ - серебро и бронза Это уже давно не середняк Пусть там сейчас и идет смена поколений, но они куда опаснее Австрии
Но все равно постарели лидеры, они были опасны в расцвете Модрича Ракитича Перешича Ковачича Брозовича а сейчас все на финише
Заколебали матчи в 2 часа ночи, уже всю неделю не сплю
ОтветИгорь Викторович_1117270396
Заколебали матчи в 2 часа ночи, уже всю неделю не сплю
раз то можно перетерпеть
ОтветИгорь Викторович_1117270396
Заколебали матчи в 2 часа ночи, уже всю неделю не сплю
Хорваты в 7 утра, Швейцария в 10,нормуль
Есть ощущение что в сегодняшних парах нет будущего финалиста чемпионата мира
ОтветКабаниус
Есть ощущение что в сегодняшних парах нет будущего финалиста чемпионата мира
Согласен. Если судить по качеству показываемого футбола, среди играющих сегодня команд финалиста трудно разглядеть.
ОтветКабаниус
Есть ощущение что в сегодняшних парах нет будущего финалиста чемпионата мира
Алжир: я для вас шутка какая-то?
Какие-то бото-петухи минусуют все позитивные комментарии про Португалию
Ответ-vasteros
Какие-то бото-петухи минусуют все позитивные комментарии про Португалию
каникулы
Ответ-vasteros
Какие-то бото-петухи минусуют все позитивные комментарии про Португалию
Их тут половина сайта как минимум, со странными никами и комментариями на одну и ту же тему. Сразу оказываются залайканнымии. Особенно активны в дни игр Месси и Роналду. У меня уже большой черный список и так они еще заметнее теперь) это философия спортса, наравне с ежедневными постами Мостового, сестры Роналду, ishowspeed и так далее. Тупо ради охватов и срача
Эх, жаль, что Португалия - Хорватия поставлен на такой неудобный слот, придется в записи смотреть.
Как же я фигею с этой тупости профессионалов. Вот зачем он его держал, просто для чего? Ну невозможно ж быть такими тупыми как этот Инкапье и прочие...
ОтветDougie Hamilton
Как же я фигею с этой тупости профессионалов. Вот зачем он его держал, просто для чего? Ну невозможно ж быть такими тупыми как этот Инкапье и прочие...
Думал что пронесёт) Как и хейтеры в комментариях!
ОтветDougie Hamilton
Как же я фигею с этой тупости профессионалов. Вот зачем он его держал, просто для чего? Ну невозможно ж быть такими тупыми как этот Инкапье и прочие...
Инкапье будто бы вполне осознанно её получил, там пара минут до конца и 2-0 было
Когда человек меняет четверых (!), складывается ощущение, что он знает что делает. Но Мартинеса это не касается.
ОтветDaria Tikhonova
Когда человек меняет четверых (!), складывается ощущение, что он знает что делает. Но Мартинеса это не касается.
апдейты: каюсь, Мартинес — оракул, он все знал
Антон Чигур на трибуне...
Тревожно 🙂
ОтветКуба99
Антон Чигур на трибуне... Тревожно 🙂
А твое какое дело, дружок?
Ответmorgan23
А твое какое дело, дружок?
🔥
то есть голы в стиле Арсенала на этом ЧМ не засчитывают. Теперь надо очень серьезно заняться арбитрами в АПЛ и как они позволили эту мерзость в прошедшем сезоне
ОтветAlex Mc
то есть голы в стиле Арсенала на этом ЧМ не засчитывают. Теперь надо очень серьезно заняться арбитрами в АПЛ и как они позволили эту мерзость в прошедшем сезоне
По моему это уже очевидно что стали бороться
Ответwisdom
По моему это уже очевидно что стали бороться
изменения правил какие-то были? Нет
Пока лучший момент первого тайма — это то, что Нелли Фуртадо показали. Ностальгия по нулевым. Да и комментатор упорно нас хочет отправить спать.
ОтветDaria Tikhonova
Пока лучший момент первого тайма — это то, что Нелли Фуртадо показали. Ностальгия по нулевым. Да и комментатор упорно нас хочет отправить спать.
Хотел написать это в перерыве, если нули останутся) Но правильно сделал, что опередил) Жирнющий плюсик тебе)
ОтветDougie Hamilton
Хотел написать это в перерыве, если нули останутся) Но правильно сделал, что опередил) Жирнющий плюсик тебе)
❤️ я очень хотела бы ошибиться, но пока ожидания и реальность не совпадают. Надеюсь, не надолго.
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