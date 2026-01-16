На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.
Матчи очередного игрового дня пройдут на ЧМ-2026.
В 1/16 финала Испания разгромила Австрию (3:0), Португалия одолела Хорватию (2:1), Швейцария против Алжира.
ЧМ-2026
1/16 финала
Алекс Баэна Ферран Торрес
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Ямаль, Пино, Ольмо, Эрик Гарсия, Субименди, Муньос, Лапорт, Гримальдо, Иглесиас, Педри, Алекс Баэна, Райя, Гарсия, Льоренте, Н. Уильямс
Австрия:
Шлагер, Алаба, Данзо, Лаймер, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Ваннер, Шмид, Грегорич
Запасные: Фридль, Шмид, Пентц, Вегеле, Линхарт, Свобода, Любичич, Шопф, Зайвальд, Грегорич, Аффенгрубер, Мвене, Шлагер, Виммер, Пош
Жоау Канселу Гонсалу Рамуш
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Инасиу, Жоау Канселу, Руй Силва, Матеуш Нунеш, Саму Кошта, Нету, Томаш Араужу, Диогу Далот, Жоау Феликс, Тринкау, Витинья, Бруну Фернандеш, Жозе Са, Гедеш, Роналду
Хорватия:
Ливакович, Понграчич, Шутало, Перишич, Станишич, Ковачич, Модрич, Батурина, Сучич, Влашич, Будимир
Запасные: Муса, Влашич, Пашалич, Батурина, Эрлич, Фрук, Ковачич, Будимир, Пандур, Чалета-Цар, Вушкович, Якич, Котарски, Моро, Сучич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
Вначале сенсационная невразумительная ничья против команды из Африки. Потом "игра мускулами" с разгромом аутсайдера из Азии и наконец "вязкая" игра против оппонента из Южной Америки. Разве что Испании повезло больше с последним соперником - им достался разобранный Уругвай с распиаренным дедом вместо тренера.
В итоге сейчас обе команды к 1/16 подходят в непонятном статусе (вроде как одни из фаворитов, но по групповому этапу не особо впечатлили, особенно Португалия), причём опять с похожими соперниками - крепкими европейскими сборными "второго эшелона", которые не впечатлили, как Норвегия, но и не разочаровали, как какая-нибудь Турция, Шотландия, Чехия и т.д.
Есть опасения, что как минимум одна из этих команд с Пиренейского полуострова после сегодняшних матчей будет паковать чемоданы, но всё же хочется, чтобы они наконец встретились в плей-офф: на мундиале-2022 они могли сыграть в 1/4, но испанцы в 1/8 по пенальти проиграли Марокко, а на Евро-2024 могли сыграть в 1/2, но португальцы в 1/4 по пенальти проиграли Франции.
Хорватия на двух последних ЧМ - серебро и бронза
Это уже давно не середняк
Пусть там сейчас и идет смена поколений, но они куда опаснее Австрии
Тревожно 🙂