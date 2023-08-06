📸🎥 Андер Эррера трогательно высказался о теплом приеме, который ему устроили фанаты «Юнайтед». Он впервые сыграл против «дьяволов»
В 2019 году после нескольких счастливых лет в «Манчестер Юнайтед» Эррера перебрался в «ПСЖ». В 2022 году Андер вернулся в родной Бильбао.
Спустя четыре года судьба вновь свела на футбольном поле полузащитника с «красными дьяволам», но уже в качестве соперников. Эррера впервые после ухода из «Юнайтед» сыграл против своей бывшей команды – товарищеский матч между «МЮ» и «Атлетиком» закончился ничьей 1:1.
Андер появился на поле на 76-й минуте встречи и получил сумасшедшие овации от поклонников «красных дьяволов». Только послушайте:
Видео с другой трибуны.
Эррера очень мило высказался о столь теплом приеме:
«Конечно, это нечто особенное, меня это трогает. Такой прием означает, что ты сделал что-то хорошее для клуба. Я так горжусь тем, что был игроком «Манчестер Юнайтед». Это чувство я сохраню до конца своей жизни».
Полузащитник «Атлетика» пообещал, что будет болеть за «МЮ» в следующем сезоне:
«Я из Бильбао буду поддерживать команду. Я с оптимизмом смотрю на шансы «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и других турнирах. Надеюсь, обе команду проведут отличный сезон».
После игры испанец уделил время поклонникам «дьяволов».
И побеседовал с игроками «МЮ».
Какие воспоминания у вас остались об Андере в «МЮ»? Ностальгируем в комментах!
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