В 2019 году после нескольких счастливых лет в «Манчестер Юнайтед» Эррера перебрался в «ПСЖ». В 2022 году Андер вернулся в родной Бильбао.

Спустя четыре года судьба вновь свела на футбольном поле полузащитника с «красными дьяволам», но уже в качестве соперников. Эррера впервые после ухода из «Юнайтед» сыграл против своей бывшей команды – товарищеский матч между «МЮ» и «Атлетиком» закончился ничьей 1:1.

Андер появился на поле на 76-й минуте встречи и получил сумасшедшие овации от поклонников «красных дьяволов». Только послушайте:

Видео с другой трибуны.

Эррера очень мило высказался о столь теплом приеме:

«Конечно, это нечто особенное, меня это трогает. Такой прием означает, что ты сделал что-то хорошее для клуба. Я так горжусь тем, что был игроком «Манчестер Юнайтед». Это чувство я сохраню до конца своей жизни».

Полузащитник «Атлетика» пообещал, что будет болеть за «МЮ» в следующем сезоне:

«Я из Бильбао буду поддерживать команду. Я с оптимизмом смотрю на шансы «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге и других турнирах. Надеюсь, обе команду проведут отличный сезон».

После игры испанец уделил время поклонникам «дьяволов».

И побеседовал с игроками «МЮ».

Какие воспоминания у вас остались об Андере в «МЮ»? Ностальгируем в комментах!