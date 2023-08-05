А сыграют ли они вместе?

Расмус Хейлунд назвал игрока «Юнайтед», за которым ему особенно нравится наблюдать, и вы вряд ли угадаете, кого он выбрал.

Ранее на этой неделе датчанин подписал пятилетний контракт с «красными дьяволами», покинув «Аталанту» за 75 млн евро. Расмуса уже официально представили на «Олд Траффорд» как игрока «МЮ» перед товарищеским матчем с «Лансом» в субботу.

В первом интервью клубным медиа Хейлунда спросили, на выступления какого из футболистов «Юнайтед» ему больше всего нравится смотреть. И форвард дал довольно неожиданный ответ:

«Конечно, за Джонни Эвансом, и он сейчас здесь! Я даже играл против него в сборной.

Но вообще за всеми парнями, которые здесь в последнее время. Буквально всеми», — сказал он MUTV.

Эванс, выступавший за «Юнайтед» еще во времена сэра Алекса, присоединился к манкунианцам после вылета «Лестера» в Чемпионшип. Тен Хаг, ценя его опыт, предложил ему краткосрочный контракт на лето, но теперь ходят слухи, что тренер готов оставить ветерана на грядущий сезон.

20-летний датчанин признался, что пока он даже не до конца верит, что стал игроком английского топ-клуба.

«Это все немного сюрреалистично. Здесь много звезд, но теперь я часть команды. Я с нетерпением жду возможности выйти на поле с другими парнями.

Мне очень приятно быть здесь, и я очень счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед». Сейчас я очень счастлив. Наконец все сделано, и я могу официально называть себя игроком «Манчестер Юнайтед». Так что на данный момент я счастлив».