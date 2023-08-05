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«Такой хладнокровный!». Онана исполнил бриллиантовый трюк и влюбил в себя фанатов «МЮ». А ведь это за пределами штрафной 🥶🥶🥶

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Андре Онана Андре Онана
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Эрик тен Хаг расстался с Давидом Де Хеа и подписал Андре Онана во многом из-за одного навыка – игры ногами. В матче с «Лансом» камерунец показал, что ему не менее удобно играть и головой.

В первом тайме кипер «Ланса» вынес мяч так далеко, что французская команда чуть не получила опасный момент. Однако Онана, выйдя вперед, спокойно скинул мяч головой партнеру. Болельщики в восторге.

«Это было так ловко, что я чуть не сошел с ума от того, что это был офсайд».

«Я смеялся, глядя на это. Онана просто хладнокровный».

«Отличное присутствие духа, чтобы не просто отправить мяч на трибуны, но и сохранить владение».

«Это было тактически грамотно и хорошо исполнено, владение сохранилось, а атака была остановлена. Приятно было посмотреть».

«Неудивительно, что Эрик высоко оценивает его».

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