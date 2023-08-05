«Такой хладнокровный!». Онана исполнил бриллиантовый трюк и влюбил в себя фанатов «МЮ». А ведь это за пределами штрафной 🥶🥶🥶
Эрик тен Хаг расстался с Давидом Де Хеа и подписал Андре Онана во многом из-за одного навыка – игры ногами. В матче с «Лансом» камерунец показал, что ему не менее удобно играть и головой.
В первом тайме кипер «Ланса» вынес мяч так далеко, что французская команда чуть не получила опасный момент. Однако Онана, выйдя вперед, спокойно скинул мяч головой партнеру. Болельщики в восторге.
«Это было так ловко, что я чуть не сошел с ума от того, что это был офсайд».
«Я смеялся, глядя на это. Онана просто хладнокровный».
«Отличное присутствие духа, чтобы не просто отправить мяч на трибуны, но и сохранить владение».
«Это было тактически грамотно и хорошо исполнено, владение сохранилось, а атака была остановлена. Приятно было посмотреть».
«Неудивительно, что Эрик высоко оценивает его».
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