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🙌 «Мы всегда хотим большего». Тен Хаг не исключает новые трансферы, даже после подписания Хейлунда

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Эрик тен Хаг ответил на вопрос, касательно новых трансферов «Манчестер Юнайтед».

«Мы всегда хотим большего. Мы никогда не можем быть удовлетворены, потому что всегда хотим достичь высокого уровня. Но, как я уже говорил ранее, этого нужно добиваться еще и улучшением собственной игры.

Мы работаем над этим каждый день. Мы улучшаем игру и людей, поднимаем планку, хотим обеспечить высокие стандарты», - заявил голландский специалист.

Совершенно очевидно, что тен Хаг не исключает новых трансферов и хочет подписать больше игроков в летнее окно, чтобы придать составу большую глубину и увеличить общее качество.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, но для этого клубу нужно будет избавиться от некоторых игроков.

Фред и Донни ван де Бек могут быть проданы в ближайшее время, а эти средства пойдут на подписание марокканца.

1 комментарий

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У чувака 4833 минут во всех турнирах в сезоне 22-23, 0 голов 1 передача и 18 карточек! Как демаете?
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