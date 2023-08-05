🙌 «Мы всегда хотим большего». Тен Хаг не исключает новые трансферы, даже после подписания Хейлунда
Эрик тен Хаг ответил на вопрос, касательно новых трансферов «Манчестер Юнайтед».
«Мы всегда хотим большего. Мы никогда не можем быть удовлетворены, потому что всегда хотим достичь высокого уровня. Но, как я уже говорил ранее, этого нужно добиваться еще и улучшением собственной игры.
Мы работаем над этим каждый день. Мы улучшаем игру и людей, поднимаем планку, хотим обеспечить высокие стандарты», - заявил голландский специалист.
Совершенно очевидно, что тен Хаг не исключает новых трансферов и хочет подписать больше игроков в летнее окно, чтобы придать составу большую глубину и увеличить общее качество.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, но для этого клубу нужно будет избавиться от некоторых игроков.
Фред и Донни ван де Бек могут быть проданы в ближайшее время, а эти средства пойдут на подписание марокканца.
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