United Tweets
Блог

От антигероя до героя. Онана пропустил с центра поля, но реабилитировался в конце матча шикарным спасением

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Андре Онана Андре Онана
Футбол Футбол

Мегасэйв.

Андре Онана проводит первые матчи за «Юнайтед», а болельщики начинают привыкать к его смелому стилю игры. Многие эксперты говорили о том, что камерунец очень любит покидать ворота, что может приводить к разным последствиям.

В первом тайме товарищеской игры против «Ланса» на 23-й минуте Диогу Далот отдал пас сопернику, мяч оказался у форварда Флориана Сотока. Он заметил, что Онана покинул рамку и отправил мяч ему за спину.

Однако в концовке матча Андре совершил сэйв, который оценил весь «Олд Траффорд». Вратарь, возможно, слегка потерял ворота, но его прыгучесть и эластичность позволила вытащить мертвый мяч.

Похоже, что такой стиль позволит болельщикам «МЮ» практически каждый матч испытывать эмоциональные качели.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего страшного, что пропустил такой. Главное в официальных матчах такого стараться не повторять
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ничего страшного, что пропустил такой. Главное в официальных матчах такого стараться не повторять
парашутисть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ДедаДома.нет
Давидушка вернись!!!!!!
Давидушка такой же бы пропустил
Вполне нормально для вратаря выйти до линии штрафной, когда мяч в центре поля контролирует команда
Все вопросы к Далоту - куда давал
Ну и нападающий отлично исполнил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий