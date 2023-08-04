От антигероя до героя. Онана пропустил с центра поля, но реабилитировался в конце матча шикарным спасением
Мегасэйв.
Андре Онана проводит первые матчи за «Юнайтед», а болельщики начинают привыкать к его смелому стилю игры. Многие эксперты говорили о том, что камерунец очень любит покидать ворота, что может приводить к разным последствиям.
В первом тайме товарищеской игры против «Ланса» на 23-й минуте Диогу Далот отдал пас сопернику, мяч оказался у форварда Флориана Сотока. Он заметил, что Онана покинул рамку и отправил мяч ему за спину.
Однако в концовке матча Андре совершил сэйв, который оценил весь «Олд Траффорд». Вратарь, возможно, слегка потерял ворота, но его прыгучесть и эластичность позволила вытащить мертвый мяч.
Похоже, что такой стиль позволит болельщикам «МЮ» практически каждый матч испытывать эмоциональные качели.
Вполне нормально для вратаря выйти до линии штрафной, когда мяч в центре поля контролирует команда
Все вопросы к Далоту - куда давал
Ну и нападающий отлично исполнил