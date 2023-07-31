Пора к этому привыкать.

Во время предсезонного матча «Юнайтед» — «Боруссия Д», закончившегося поражением англичан (2:3), произошло то, к чему фанаты манкунианцев определенно не привыкли. Новый вратарь команды Андре Онана накричал на Харри Магуайра после того, как тот чуть не привез гол.

После матча голкипер дал интервью сайту клуба, где рассказал об этом эпизоде:

«Я стараюсь много разговаривать со всеми, и я знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Он отличный парень, но я требую надежной игры не только от себя, но и от партнеров, и я сказал это ему, он должен быть к этому готов. Я знаю, что он хороший игрок, который отлично умеет обращаться с мячом, поэтому я требую от него большего.

Я всегда начинаю с себя, но ошибки будут. Нам не нужно бояться совершать ошибки, потому что это часть жизни, и мы учимся на них. Поэтому мы должны быть очень критичны к себе. И если мы хотим выигрывать титулы, мы должны многого требовать. И для меня большая честь быть здесь, и я очень счастлив работать с этими парнями, Харри отличный парень и фантастический игрок. Мы будем двигаться дальше».