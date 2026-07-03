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«Зенит» ищет опорника. В шорт-листе – играющие на ЧМ Бобадилья из Парагвая и Лира из Мексики
«Зенит» ищет опорника на ЧМ-2026.

«Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает «РБ Спорт».

Возможно приглашение игрока, который участвует на ЧМ-2026.

По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находятся Дамиан Бобадилья из сборной Парагвая и Эрик Лира из команды Мексики.

24-летний Бобадилья выступает за бразильский «Сан-Паулу», 26-летний Лира играет за мексиканский «Крус Асуль».  

Это самый драматичный ЧМ в истории?6697 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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Комментарии

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Мало кто мог подумать, что в одной команде могут оказаться Джон Джон, Бобадилья и Дельфин.
Как будто комедийный сериал про панк-группу.
ОтветNeodim
Мало кто мог подумать, что в одной команде могут оказаться Джон Джон, Бобадилья и Дельфин. Как будто комедийный сериал про панк-группу.
Про группу "Мальчишник".
ОтветYuurei
Про группу "Мальчишник".
Мутабора тогда не хватает )
Эрик Лира мой любимый игрок в FM
По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находятся ....
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страшно даже представить, что находится у каждого из нас в шорт-листе)))
Оздоева берите свободным.
Ответalexander2260678
Оздоева берите свободным.
Не подсказывай им)
Бобадилья шикарную игру провел против Германии
Бобадилья предпочтительнее..)
ОтветДядя ТУРА
Карпукас чё?
Туда же , покупают .
ОтветДядя ТУРА
Карпукас чё?
Комментарий скрыт
Барриос вроде еще тянет, да и Карпукас на подходе. Какой смысл покупать еще одного опорника.
ОтветSan9
Барриос вроде еще тянет, да и Карпукас на подходе. Какой смысл покупать еще одного опорника.
А вы задумайтесь сами , куда столько набирать ? Почему взяв Фелипе Аугусто , борются за Тюкавина , плюс хотят купить Нападающего «Фенербахче» Доржелеса Нене , хотят забрать Ги Негао из Коринтиаса . Есть причины.
ОтветТайна_1117135054
А вы задумайтесь сами , куда столько набирать ? Почему взяв Фелипе Аугусто , борются за Тюкавина , плюс хотят купить Нападающего «Фенербахче» Доржелеса Нене , хотят забрать Ги Негао из Коринтиаса . Есть причины.
Каждый год в ТО Зенит интересуется и скупает десятки футболистов по фейковым инсайдам писарчуков.
Опоздали.
Могли навязать борьбу за Андерсона и Фернандеша.
Это как то относится к сделки по Карпукасу,может типо думают на меньшие условия пойдут хм..
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