«Зенит» ищет опорника. В шорт-листе – играющие на ЧМ Бобадилья из Парагвая и Лира из Мексики
«Зенит» ищет опорника на ЧМ-2026.
«Зенит» намерен усилить позицию опорного полузащитника, сообщает «РБ Спорт».
Возможно приглашение игрока, который участвует на ЧМ-2026.
По информации «Мутко против», в шорт-листе петербуржцев находятся Дамиан Бобадилья из сборной Парагвая и Эрик Лира из команды Мексики.
24-летний Бобадилья выступает за бразильский «Сан-Паулу», 26-летний Лира играет за мексиканский «Крус Асуль».
Это самый драматичный ЧМ в истории?6697 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Как будто комедийный сериал про панк-группу.
-------------------------------------------
страшно даже представить, что находится у каждого из нас в шорт-листе)))
Могли навязать борьбу за Андерсона и Фернандеша.