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Агент Онана раскрыл «ключевую» причину, по которой вратарь перешел в «Юнайтед», а не в «Челси» или «Тоттенхэм»

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«Все началось несколько месяцев назад...»

Агент Андре Онана объяснил, почему игрок выбрал «Юнайтед», несмотря на интерес «Челси» и «Тоттенхэма».

В среду Онана дебютировал за «Юнайтед» в матче с «Реалом», завершившимся поражением манкунианцев (0:2) на стадионе NRG в Хьюстоне, всего через неделю после подписания контракта с клубом «Олд Траффорд».

Онана перешел из «Интера», чтобы заменить Давида Де Хеа, за £43.8 миллиона плюс потенциальные бонусы, его контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на год. Голкипер провел впечатляющий сезон в итальянском клубе, поэтому «Юнайтед» был не единственным в гонке за талантливым игроком. Однако Андре отдал предпочтение именно команде тен Хага, и его агент Альберто Ботинес рассказал CalcioMercato.it, в чем была причина такого решения:

«Все началось несколько месяцев назад. Примерно в апреле многие начали интересоваться игроком. «Тоттенхэм» запросил информацию, у «Челси» был очень большой интерес. Были встречи в Лондоне, и «Челси» также встречался с «Интером», но ключевой была фигура тен Хага.

Мы с нетерпением ждем встречи с такими великими тренерами, как Гвардиола, и попытаемся выиграть титулы с «Манчестер Юнайтед». У нас есть огромное желание зажечь!»

В первом же матче Онана продемонстрировал, почему тен Хаг так боролся за его трансфер — игрок смело покидал линию ворот, страховал защитников и показал потрясающую точность передач.

Андре точно еще не раз нас удивит.

3 комментария

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CONST_VAN_G
Вот это откровение... Кто бы мог подумать... Целая новость 🤦
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