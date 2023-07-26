Болельщики «Манчестер Юнайтед» впечатлены способностью Андре Онана строить игру от обороны, несмотря на поражение от «Реала» со счетом 2:0 .

«Красные дьяволы» не смогли забить "Реалу".

Тем не менее, Онана сделал все, а именно: мудро использовал свою площадь, чтобы найти своих товарищей по команде с идеальным пасом.

Как видно на изображении выше, тепловая карта Онаны дает четкое представление о том, как именно он использовал область за пределами своей штрафной.

И фанаты довольны результатом, судя по некоторым отзывам на Reddit.

💬 «Мы разобрались с расстановкой и полузащитой. Но наша тройка нападающих заставляет меня плакать, какие они непостоянные и неопытные».

💬 «Он был таким крутым и собранным, когда справлялся с давлением, и это то, чего нам так долго не хватало».

💬 «Меня больше всего поразила та легкость, с которой он участвовал в построении игры. С Де Хеа мяч летел к его ногам, и все взгляды обращались на него, потому что он нервничал, Онана был уверен».