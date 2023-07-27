17 комментариев

Энди Коул, легендарный бомбардир Премьер-лиги, кажется, не в восторге от дебюта Андре Онана.

«Юнайтед» проиграл «Реалу» (0:2) в предсезонном товарищеском матче, проходившем на стадионе NRG в Хьюстоне. Эта игра стала первой для Онана в футболке «красных дьяволов», и он, несмотря на пропущенные голы, провел впечатляющий матч. Голкипер смело покидал ворота и страховал защитников, а его статистика говорит сама за себя:

39 передач;

95,1 % точности передач;

4/5 успешных длинных передач;

3 сейва.

Однако Энди Коул посчитал, что Онана выступил слабо. Разговаривая с MUTV после игры, экс-нападающий сказал:

«Теперь Эрик тен Хаг изменил тактику игры сзади. Он хочет играть с вратарем, которому комфортно с мячом в ногах — и это Андре Онана.

Но, послушай. Меня не волнует, можешь ли ты сделать десять ударов ногами, вратарь должен уметь отбивать мяч».