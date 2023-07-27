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«Меня не волнует, можешь ли ты сделать десять ударов ногами». Энди Коул не в восторге от дебюта Андре Онана

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Энди Коул, легендарный бомбардир Премьер-лиги, кажется, не в восторге от дебюта Андре Онана.

«Юнайтед» проиграл «Реалу» (0:2) в предсезонном товарищеском матче, проходившем на стадионе NRG в Хьюстоне. Эта игра стала первой для Онана в футболке «красных дьяволов», и он, несмотря на пропущенные голы, провел впечатляющий матч. Голкипер смело покидал ворота и страховал защитников, а его статистика говорит сама за себя:

  • 39 передач;
  • 95,1 % точности передач;
  • 4/5 успешных длинных передач;
  • 3 сейва.

Однако Энди Коул посчитал, что Онана выступил слабо. Разговаривая с MUTV после игры, экс-нападающий сказал:

«Теперь Эрик тен Хаг изменил тактику игры сзади. Он хочет играть с вратарем, которому комфортно с мячом в ногах — и это Андре Онана.

Но, послушай. Меня не волнует, можешь ли ты сделать десять ударов ногами, вратарь должен уметь отбивать мяч».

17 комментариев

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Censormorum
Коула, при всем к нему уважении, не волнует, Тен Хага, Гвардиолу, Клоппа и других прогрессивных тренеров еще как волнует. Компания посолиднее Коула будет.
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ДедаДома.нет
Я не понимаю в кого превращают вратарей. Хотят, что бы играл ногами как Бекхем может !? Так поставьте в ворота полевого игрока. Для меня вратари вековую очередь, это про спасение на ленточке.
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5tqdv6d8g9
Ответ ДедаДома.нет
Я не понимаю в кого превращают вратарей. Хотят, что бы играл ногами как Бекхем может !? Так поставьте в ворота полевого игрока. Для меня вратари вековую очередь, это про спасение на ленточке.
Превращают в 11 игрока полноценного, а не подпирать раму 80 минут
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stanvixx
Ответ ДедаДома.нет
Я не понимаю в кого превращают вратарей. Хотят, что бы играл ногами как Бекхем может !? Так поставьте в ворота полевого игрока. Для меня вратари вековую очередь, это про спасение на ленточке.
Поэтому ты и не тренер топ клуба 😂
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Erakha
Ответ ДедаДома.нет
Я не понимаю в кого превращают вратарей. Хотят, что бы играл ногами как Бекхем может !? Так поставьте в ворота полевого игрока. Для меня вратари вековую очередь, это про спасение на ленточке.
Это требование современного футбола. Игра меняется, посмотри на успешные команды которые играют во владение. При всем уважении к ДеХеа он не подходил под стиль тенХага.
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Пацанчик реальный
Ответ stanvixx
Поэтому ты и не тренер топ клуба 😂
Это Слуцкий оставил коммент,ну не берут его,что поделать в топ-клуб!
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stif 95
Ответ stanvixx
Поэтому ты и не тренер топ клуба 😂
а Вальдес, у Гвардиолы, дриблер века был. на раз-два раскатывал напов
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Чёрный тюльпан
Ответ Kama Tekinec
А ещё у Де Хеа Золотая перчатка за весь сезон, но иксперды судить его конечно будут по паре матчей))
Ну если бы в прошлом сезоне все матчи играл Магуайр и Линделёф/Варан, то у Де Хеа вместо золотой перчатки было бы золотое..., потому что накидали бы ему "палок" все, кому не лень, как в начале сезона с Брентфордом, Брайтоном и по списку.
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red hikkikomori
Де Хеа на прошлой предсезонке против Ливера 4:0, Де Хеа в АПЛ против Ливера 0:7. Не суди по предсезонке - не будешь 🤡 как Коул
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Ksandvankneshas
Футбол меняется – неужели Коул этого не понимает?
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Блуждающий странник
Что мешает экс-звездам обучаться либо не говорить откровенный бред? Сейчас игра ногами для вратаря важнее умения делать сейвы по девяткам. Если вратарь безногий, то у тебя в организационном плане минус один игрок. Может в отдельно взятом эпизоде Де Хеа вытащит из девятки, а Онана нет, но зато МЮ будет позволять меньше бить по воротам, сможет выходить из под прессинга, а это важнее чем пару сейвов на ленточке. При этом ничего сверх Де Хеа не делал. Хороший дебют
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Egobrain
Ответ stanvixx
Поэтому ты и не тренер топ клуба 😂
ну для тебя игра ногами важнее, но ты тоже не тренер топ клуба
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stanvixx
Ответ Egobrain
ну для тебя игра ногами важнее, но ты тоже не тренер топ клуба
Это ты сам за меня решил? )
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Bunyod Turgunov
Ответ Censormorum
Коула, при всем к нему уважении, не волнует, Тен Хага, Гвардиолу, Клоппа и других прогрессивных тренеров еще как волнует. Компания посолиднее Коула будет.
Посолиднее Коула будет? Компания Коула пятикратные чемпионы Англии, двухкратные обладатели кубка и суперкубка Англии. Выиграли ЛЧ УЕФА 99 году. При Гвардиоле и Клоппа Тен Хааг даже половину этих кубков не выиграет в Англии
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#SharkTeam
Ответ Kama Tekinec
А ещё у Де Хеа Золотая перчатка за весь сезон, но иксперды судить его конечно будут по паре матчей))
Будет откровенны, перчатка ДеХее в прошедшем сезоне полнейшая дискредитация награды
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