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  4. Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»

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Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»
Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду.

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1).

41-летний форвард реализовал пенальти во втором тайме и был заменен на 81-й минуте.

«Комментаторы BBC большую часть игры Португалия – Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить.

Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти.

А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище», – написал Пирс Морган по ходу второго тайма игры.

Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него 😳😳😳

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
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Комментарии

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Морган о Роналду думает чаще, чем Джорджина
ОтветВладимир Чехов
Морган о Роналду думает чаще, чем Джорджина
Но еще больше о нем думают месибои, смотрят его матчи комментируют
смотри португальское ТВ - они там поголовно тащатся от Кришти))
"в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже — остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си"
Моргану осталось только усы отрастить как у Газаева
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