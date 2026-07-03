Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»
Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду.
Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1).
41-летний форвард реализовал пенальти во втором тайме и был заменен на 81-й минуте.
«Комментаторы BBC большую часть игры Португалия – Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить.
Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти.
А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище», – написал Пирс Морган по ходу второго тайма игры.
Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него 😳😳😳
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
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