Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище»

Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду.

Телеведущий Пирс Морган остался недоволен критикой Криштиану Роналду в ходе матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией (2:1).

41-летний форвард реализовал пенальти во втором тайме и был заменен на 81-й минуте.

«Комментаторы BBC большую часть игры Португалия – Хорватия поливали грязью Криштиану Роналду и говорили, что его нужно заменить.

Затем он забил блестящий гол, который не засчитали, а потом великолепно реализовал пенальти.

А они по-прежнему говорят, что Криштиану по-прежнему должен делать больше. Жалкое зрелище», – написал Пирс Морган по ходу второго тайма игры.

Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него 😳😳😳