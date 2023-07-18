Болельщиков «Манчестер Юнайтед» позабавило видео, на котором Эланга готовит Рэшфорда к грядущему сезону. Игроки устроили шуточное соревнование по прыжкам в длину. Энтони не оставил Маркусу и шанса, хотя начинали парни на равных.

В первый раз футболисты прыгнули примерно одинаково, во второй раз швед не смог устоять на ногах, прыжок не был засчитан. А вот в третий раз Эланга прыгнул так далеко, что сумел удивить и Рэщфорда, и наблюдавшего за соревнованием Маласию.

Дуэль Эланги и Рэшфорда оценили фанаты в соцсетях:

💭 «Вау, Эланга меня впечатлил! Из него получится отличный атлет».

💭 «А мне больше всего понравилось, как Маласиа сидит и наблюдает за тем, как парни пытаются друг друга перепрыгнуть».

💭 «Эланга так атлетичен, я вообще не думал, что он так может».

💭 «Похоже, Эланга выбрал не тот вид спорта. Но еще не все потеряно! Олимпийские игры уже скоро, он успеет заявиться».

💭 «Что за атлет! Энтони, друг, срочно переходи из футбола в прыжки. Ну или в американский футбол, черт, там ты станешь звездой».

Несколько источников сообщали, что «Юнайтед» готов продать Элангу. По данным, Daily Mail «дьяволы» хотят выручить за полузащитника 20 млн фунтов. Как пишет Manchester Evening News, шведом интересуется «Эвертон», «МЮ» может расстаться с игроком за 10 млн фунтов.

Как вам атлетические данные Эланги?