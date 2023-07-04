Передача Тhe Оverlap, выходящая при поддержке Sky Sports, продолжает радовать поклонников футбола даже в летний перерыв.

В рамках шоу Гари Невилл подготовил потрясающий сюрприз для своего заклятого друга Джейми Каррагера. Теперь пришла пора удивлять Роя Кина.

Известный ирландский комик Конор Мур сделал пародию на своего соотечественника. За творчеством юмориста наблюдал сам Рой в компании Гари Невилла. У комика получилось передать не только манеру речи и поведения Кина, но и точно подобрать слова, которые вполне мог произнести сам футболист:

Муру было предложено изобразить Кина, отвечающего на вопрос о том, что нужно сделать «красным дьяволам», чтобы лучше играть против «Ман Сити». Вот какую речь выдал юморист:

«Послушай. Знаешь, им нужно немного показать характер, индивидуальность. Делайте свою работу. Или убирайтесь! Это было дерби, дерби! Слушай, они играют за «Ман Юнайтед». Ну, устройте конфликт. Врежьтесь в кого-то.

Знаешь, когда я играл за «Ман Юнайтед», я оглядывал раздевалку и видел парней, с которыми был готов пойти на войну. На войну! Потрясающие парни. Вокруг меня были Криштиану Роналду, знаешь, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гари... (бросает взгляд на Невилла – прим. ред.) Паллистер».

Судя по улыбкам на лицах Кина и Невилла, пародию они оценили. Взгляните и вы.

Хорошо, что на шоу не пригласили Бретта Голдстина – актера, исполнившего роль Роя Кента в сериале «Тед Лассо». Тогда получился бы перебор с суровыми футболистами.

Как вам пародия Мура? Похоже?