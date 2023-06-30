О семье 24-летний англичанин пока не задумывается.

С 2017 года Маунт встречался с Хлоей Уиллинс-Уоттс.

Перед чемпионатом мира 2022 года Маунт так увлекся подготовкой в важному для Англии турниру, что отказался от походов в пабы, а чтобы вообще не отвлекаться от подготовки,, еще и расстался с девушкой.

Правда за 2 года до этого Маунт ввязался в историю, после которой девушке самой было в пору бросать футболиста и бежать подальше.

В 2020-м футболист «Челси» Бен Чилуэлл закатил у себя дома вечеринку, на которой присутствовала модель Орла Слоун.

Как позже выяснит следствие, между Орлой, хозяином дома и Билли Гилмором что-то произошло. По другой версии у модели был секс именно с Мэйсоном Маунтом.

Маунт даже некоторое время поддерживал отношения с девушкой, но вскоре все контакты прекратил. Девушке это не понравилось - она начала атаковать трех футболистов «Челси», используя для этого более 20 разных номеров телефона.

Все закончилось обращением в полицию и расследованием, по итогам которого суд 20 июня 2023 года приговорил Слоан к 12 неделям тюремного заключения.

Новая избранница Маунта - Клэр Гроссманн, американская модель, не раз замеченная на «Стэмпфорд Бридж» в прошлом сезоне.

Пара познакомилась через приложение для знакомств Raya - сервис исключительно для знаменитостей.