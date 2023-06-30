United Tweets
Блог

Новичок «МЮ» Маунт еще тот ловелас: одну девушку «из-за него» посадили в тюрьму, с другой расстался из-за ЧМ-2022, а теперь встречается с американкой🔥🔥🔥

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Клубы Клубы
Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

О семье 24-летний англичанин пока не задумывается.

С 2017 года Маунт встречался с Хлоей Уиллинс-Уоттс.

Потрясающе: не только красивое лицо, Хлоя, которая родом из Нортумберленда, также является участницей женской группы под названием 303 и поет вместе с Ио Манро и Мэдди Хинкли.

Перед чемпионатом мира 2022 года Маунт так увлекся подготовкой в важному для Англии турниру, что отказался от походов в пабы, а чтобы вообще не отвлекаться от подготовки,, еще и расстался с девушкой.

Правда за 2 года до этого Маунт ввязался в историю, после которой девушке самой было в пору бросать футболиста и бежать подальше.

В 2020-м футболист «Челси» Бен Чилуэлл закатил у себя дома вечеринку, на которой присутствовала модель Орла Слоун.

Как позже выяснит следствие, между Орлой, хозяином дома и Билли Гилмором что-то произошло. По другой версии у модели был секс именно с Мэйсоном Маунтом.

Маунт даже некоторое время поддерживал отношения с девушкой, но вскоре все контакты прекратил. Девушке это не понравилось - она начала атаковать трех футболистов «Челси», используя для этого более 20 разных номеров телефона.

Все закончилось обращением в полицию и расследованием, по итогам которого суд 20 июня 2023 года приговорил Слоан к 12 неделям тюремного заключения.

Новая избранница Маунта - Клэр Гроссманн, американская модель, не раз замеченная на «Стэмпфорд Бридж» в прошлом сезоне.

Клэр Гроссман мало что оставляет воображению в этом селфи крупным планом.
Клэр прилетела в Лондон в прошлом году и поделилась клипом, на котором Мейсон играет в победном матче «Челси» со счетом 1:0 над «Ньюкасл Юнайтед».
Клэр Гроссман хвастается грудью в элегантном черном платье

Пара познакомилась через приложение для знакомств Raya - сервис исключительно для знаменитостей.

Источник сказал: «Мейсон и Клэр сблизились за последние несколько месяцев, и у них много общих друзей».
Источник добавил: «Они оба любят моду и с удовольствием делятся в социальных сетях своими образами из поездок за границу».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ АРХАТ
Гроссманн арабочка?
США – страна иммигрантов, там что угодно может быть намешано. Да и какая разница?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Гроссманн арабочка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
isyourmajesty
последняя похожа на дочь Тони Сопрано)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ isyourmajesty
последняя похожа на дочь Тони Сопрано)
кстати да, есть сходство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий