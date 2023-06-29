United Tweets
Блог

Маунт переходит в «МЮ». Фабрицио Романо раскрыл подробности трансфера

Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Фабрицио Романо
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Маунт стал новым игроком «Юнайтед». По данным Sky Sports, за игрока «дьяволы» заплатят 55+5 млн фунтов. Англичанин пройдет медосмотр уже на следующей неделе, пишет Фабрицио Романо.

Главный инсайдер в мире футбола раскрыл подробности трансфера. По информации итальянца, для «МЮ» Мэйсон всегда оставался приоритетной целью:

«Манчестер Юнайтед» НИКОГДА не выходил из гонки за Мэйсона Маунта, несмотря на обратные сообщения... клуб никогда не вступал в борьбу за Кайседо.

Всегда был один Мэйсон Маунт. Главная цель. Сделка закрыта, 60 млн фунтов с учетом бонусов».

Журналисты Sky Sports писали о том, что «Юнайтед» собирается сделать «Брайтону» предложение по Кайседо. «Красные дьяволы» даже связались с представителями Мойсеса, утверждало издание The Athletic.

Джонатан Норткрофт из The Times совсем недавно сообщил, что манкунианцы отказались от идеи трансфера Маунта. Как мы видим, англичанин все же перебрался в «МЮ».

Ожидали, что «Юнайтед» сможет подписать Мэйсона? Как вам этот трансфер?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Razumniy
Болельщикам Челси соболезную, вам ещё походу долго с Боули мучаться
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
МЮ дожал всё таки Челси на своих условиях. Это именно тот случай, когда покупатель генерирует спрос и цену, отталкиваясь от необходимости продавца непосредственно продать во что бы то ни стало. Спасибо дураку Боули 👌😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Я очень надеюсь, что мы получим гораздо больше пользы, чем сумма трансфера. Пример Бруну, конечно, совсем космос, но хотя бы стратосферу потянул Маунт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdar Muhatov
60 за Маунта, 60 за Онана и наше трансферное окно закрыто)))). как всегда переплачиваем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий