Маунт стал новым игроком «Юнайтед». По данным Sky Sports, за игрока «дьяволы» заплатят 55+5 млн фунтов. Англичанин пройдет медосмотр уже на следующей неделе, пишет Фабрицио Романо.

Главный инсайдер в мире футбола раскрыл подробности трансфера. По информации итальянца, для «МЮ» Мэйсон всегда оставался приоритетной целью:

«Манчестер Юнайтед» НИКОГДА не выходил из гонки за Мэйсона Маунта, несмотря на обратные сообщения... клуб никогда не вступал в борьбу за Кайседо.

Всегда был один Мэйсон Маунт. Главная цель. Сделка закрыта, 60 млн фунтов с учетом бонусов».

Журналисты Sky Sports писали о том, что «Юнайтед» собирается сделать «Брайтону» предложение по Кайседо. «Красные дьяволы» даже связались с представителями Мойсеса, утверждало издание The Athletic.

Джонатан Норткрофт из The Times совсем недавно сообщил, что манкунианцы отказались от идеи трансфера Маунта. Как мы видим, англичанин все же перебрался в «МЮ».

Ожидали, что «Юнайтед» сможет подписать Мэйсона? Как вам этот трансфер?