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«Безголовый цыпленок» Вегорст и еще одна звезда «МЮ» попали в список провалов сезона от Агбонлахора

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«Манчестер Юнайтед» полностью выполнил свою цель в Премьер-лиге в этом сезоне, заняв третье место.

В результате две звезды «Олд Траффорд» — Антони и Вегорст — были включены в списокпровалов на сезон 2023/23.

О своем выборе Габриэль Агбонлахор сказал: «Антони очень, очень плох в этом сезоне, 25 матчей, четыре гола.

Вегорст тоже. 17 матчей, ноль голов в Премьер-лиге. Этого недостаточно для «Манчестер Юнайтед».

С таким же успехом вы могли бы взять обезглавленного цыпленка, он бы бегал вокруг и все».

7 комментариев

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Steppenwolf
Какие четыре гола, если восемь ? Да, конечно, сезон Антони мог провести лучше, но, чтоб ,прям, в зборную неудачников, это перебор. В Барсе ,наверное, с Агбонлахором не согласились бы. А , вообще, субъективные сборные всяких Агбонлахоров не стоят комментариев.
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Заур Исмайылов
Агбонлох сам провал
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DoBryy X
Моё мнение что Антони не сдал но и не поднялся на новый уровень после перехода из Аякса в МЮ, Манчестеру такой игрок нужен, Антони очень техничный и быстрый футболист, и так то футболист хороший, а вот от Вегорста я ждал большего, думал что будет немного напоминать Роналду, хорошо играет головой, сильный и с хорошим ударом, Вегорст попал заслужено а вот Антони нет
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**Iscander**
Мудрик больше похож на курицу.
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Answer1
Антони, я бы провалом не назвал, да, на свои 100 лямов близко не наиграл, но язык не поворачивается назвать его провалом, когда на противоположном фланге бегает инфантильный Санчо. На его фоне, Антони просто боец.
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DENNN87
Ответ Steppenwolf
Какие четыре гола, если восемь ? Да, конечно, сезон Антони мог провести лучше, но, чтоб ,прям, в зборную неудачников, это перебор. В Барсе ,наверное, с Агбонлахором не согласились бы. А , вообще, субъективные сборные всяких Агбонлахоров не стоят комментариев.
В АПЛ он забил 4
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Denis Nikitin
Ответ Answer1
Антони, я бы провалом не назвал, да, на свои 100 лямов близко не наиграл, но язык не поворачивается назвать его провалом, когда на противоположном фланге бегает инфантильный Санчо. На его фоне, Антони просто боец.
Инфантильный Санчо более результативен в апл был при меньшем игровом времени и куда интереснее как футболист
Антони чистый провал. За 30 млн для ротации норм был бы
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