7 комментариев

«Манчестер Юнайтед» полностью выполнил свою цель в Премьер-лиге в этом сезоне, заняв третье место.

В результате две звезды «Олд Траффорд» — Антони и Вегорст — были включены в списокпровалов на сезон 2023/23.

О своем выборе Габриэль Агбонлахор сказал: «Антони очень, очень плох в этом сезоне, 25 матчей, четыре гола.

Вегорст тоже. 17 матчей, ноль голов в Премьер-лиге. Этого недостаточно для «Манчестер Юнайтед».

С таким же успехом вы могли бы взять обезглавленного цыпленка, он бы бегал вокруг и все».