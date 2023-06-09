Первое место предсказуемое.

«Юнайтед» раскрыл свой топ-10 самых быстрых игроков АПЛ сезона-2022/2023. Не обошлось без нескольких сюрпризов.

Первый сезон под руководством Эрика тен Хага можно назвать успешным. Команда выиграла Кубок Лиги и вышла в Лигу чемпионов с третьей позиции. Финишировать на таком месте очень помогли 17 голов Маркуса Рэшфорда, который набрал шикарную форму. Немудрено, что со скоростью 35,95 км/ч именно он самый быстрый игрок «МЮ».

Следом идет защитник Диогу Далот, который разогнался до 35,76 км/ч. Третье место у вингера Антони − 35,29 км/ч.

Четвертое место, возможно, кого-то удивит, ведь на нем Люк Шоу и его 34,85 км/ч. Пятый − Тирелл Маласиа − 34,76 км/ч.

Темп Рэшфорда действительно настолько высок, что самый быстрый человек в истории Усэйн Болт признавался, что в беге на 20 ярдов (примерно 18 м) Маркус его победит.

Полная десятка самых быстрых игроков «Юнайтед» выглядит следующим образом:

1. Маркус Рэшфорд − 35.95 км/ч

2. Диогу Далот − 35.76 км/ч

3. Антони − 35.29 км/ч

4. Люк Шоу − 34.85 км/ч

5. Тирелл Маласиа − 34.76 км/ч

6. Аарон Уан-Биссака − 34.42 км/ч

7. Энтони Эланга − 34.27 км/ч

8. Джейдон Санчо − 33.96 км/ч

9. Алехандро Гарначо − 33.92 км/ч

10. Антони Марсьяль − 33.56 км/ч