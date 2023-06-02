13 комментариев

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Кто из пяти топовых нападающих может усилить «МЮ» в сезоне 2023/24?

Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Харри Кейн Харри Кейн
Расмус Хейлунд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Первый сезон Эрика тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» был довольно успешным. Клуб занял третье место в АПЛ, выиграл Кубок Лиги и вышел в финал Кубка Англии.

Болельщики «МЮ» ждут, что клуб поддержит Тен Хага во время трансферного окна – в приоритете для команды подписание нападающего. Антони Марсьяль в настоящее время является обладателем «9» номера, но травмы продолжают мешать французу. В этом сезоне он сыграл всего 21 из 38 матчей чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» взял в аренду Ваута Вегорста в январе, однако голландцу не удалось забить ни одного гола в Премьер-лиге.

«Юнайтед» нуждается в нападающем, поэтому давайте посмотрим кто может вывести клуб на новый уровень.

Виктор Осимхен, «Наполи»

Осимхен является одним из самых популярных нападающих в Европе, лучшие клубы мира интересуются нигерийцем. Он забил 25 голов в 31 матче в Серии А и помог «Наполи» выиграть домашний чемпионат спустя 33 года ожидания.

Sky Sports сообщил об интересе со стороны «Юнайтед», стоимость футболиста составит более 100 млн фунтов. Это высокая цена, но если с помощью Осимхена команда сможет конкурировать с «Сити», то игра стоит свеч.

Осимхену всего 24 года, с его трансфером «Юнайтед» получил бы качественного нападающего на долгие годы.

Расмус Хейлунд, «Аталанта»

Датчанину всего 20 лет, в этом сезоне он провел 31 матч за «Аталанту» в Серии А, забив восемь голов. Daily Mail сообщила, что Тен Хаг говорил с нападающим о возможном переходе в «МЮ» этим летом.

Хейлунд подписал контракт с «Аталантой» прошлым летом за 15 млн фунтов и отлично провел свой первый сезон. Он также забил пять голов за сборную Дании в двух отборочных матчах Евро-2024 против Финляндии и Казахстана.

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Харри Кейн мог бы стать гарантом для «МЮ». На данный момент английский нападающий забил 216 голов в Премьер-лиге, только у Алана Ширера больше - 260.

Кейн забил 30 голов в домашнем чемпионате в этом сезоне, а «Тоттенхэм» финишировал восьмым. У англичанина остался всего год по контракту с клубом.

Весьма вероятно, что Кейн захочет остаться в Англии, чтобы обогнать Алана Ширера как лучшего бомбардира Премьер-лиги. Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать идеальным решением как для клуба, так и для игрока, если сделка будет согласована.

Гонсалу Рамуш, «Бенфика»

У португальца получился отличный сезон как в клубе, так и в сборной. Рамуш забил 19 голов в 30 матчах лиги за «Бенфику» и сделал хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира за сборную Португалии против Швейцарии.

Daily Mail связывает «Юнайтед» с Рамушем, а нынешний игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш поддерживает желание клуба. Фернандеш уверен, что у Рамуша есть все шансы добиться успеха в Премьер-лиге. Португалец может стоить «МЮ» более 70 млн фунтов.

Рандаль Коло-Муани, «Айнтрахт»

Этот сезон стал прорывом для Муани. Он присоединился к «Айнтрахту» летом 2022 года после истечения срока его контракта с «Нантом».

На его счету 15 голов и 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги, кроме того, Муани был в составе сборной Франции, дошедшей до финала чемпионата мира. Контракт «Айнтрахта» с Коло-Муани рассчитан до 2027 года.

Если «Манчестер Юнайтед» сделает ставку на Коло-Муани, то за хорошую плату с немецким клубом можно будет договориться.

13 комментариев

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QWertY
Если не Кейна, то пускай покупают условного Хойлунда и возвращают Гринвуда.
+14
0
+14
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kaviknat
Ответ Николай Кукота
Почему про Роналдо не написали? Отличный нападающий и может очень даже хорошо усилить МЮ
РоналдО слишком поправился, чтобы играть за МЮ. Да и возраст уже не тот.
+6
0
+6
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Руслан
Ответ QWertY
Если не Кейна, то пускай покупают условного Хойлунда и возвращают Гринвуда.
Гринвуда то понятно что возвращать нужно. Кейна нужно взять всеми усилиями, если никак то Осимхена. Потому что это важный сезон МЮ, рисковать другими менее именитыми уже, дела могут пойти не хорошо.
+2
0
+2
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Руслан
Кейн Кейн Кейн. Другого не знаю.
+1
0
+1
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Мистер Робот
А почему не рассмотрели ещё Мбаппе, Влаховича и Лаутаро? Тоже топы страйкеры. Мбаппе очень пошла бы форма МЮ.
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kaviknat
В идеале Кейн и Хейлунд на вырост
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Ksandvankneshas
Ещё на рынке есть Лаутаро, Дэвид, Опенда, Влохович. Список можно дополнять.
Короче, есть из кого выбирать.
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Григорий Шишин
Выражение лица Муани резко вызвало ассоциацию с Марсьялем, что не очень хорошо..
Но это не серьёзно конечно)
Среди всех кандидатов (даже тех, что сюда не включены) самый и единственный топище, именно для стиля МЮ и самого Хага, разумеется Харри! Гарант, как правильно здесь было написано.
Клуб должен наизнанку вывернуться, но поломать упрямого Леви
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red hikkikomori
Ответ Мистер Робот
А почему не рассмотрели ещё Мбаппе, Влаховича и Лаутаро? Тоже топы страйкеры. Мбаппе очень пошла бы форма МЮ.
Влаховича не надо, тут была статья, где писали что у него хроническая травма паха, будет доступен чуть чаще Марсьяля
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TravenS
Ответ o0
Каждое трансферное окно рассуждения про нападение МЮ. У нас все неплохо в атаке и в основе и со скамейкой, очевидная проблема: центральные защитники в ростере. С Вараном и Мартинесом и без кого-то хотя бы одного из них — это две совершенно разные команды. Глубина состава нужна именно в этой зоне и в опорке.
Как обычно, в статье про нападающих требуют указать трансферные цели по защитникам и опорной зоне. Не фанат МЮ, соответственно пристально не слежу за командой, но у вас очень плохая ситуация в атаке. Странно слышать от поклонника дьяволов, что он доволен Марсьялем, Вегхорстом, Санчо и Антони) плюс не самый стабильный Рэш. Есть конечно молодой, но зелёный Гарначо и Бруну, но этого мало
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Колено решфорда
Ответ o0
Каждое трансферное окно рассуждения про нападение МЮ. У нас все неплохо в атаке и в основе и со скамейкой, очевидная проблема: центральные защитники в ростере. С Вараном и Мартинесом и без кого-то хотя бы одного из них — это две совершенно разные команды. Глубина состава нужна именно в этой зоне и в опорке.
Ты футбол иногда включай, тогда таких вопросов не будет. Есть топ пара цз - Варан и Мартинес, наверное нужно в ротацию кого-то, типа Павара, в центр тоже неплохо бы сделать подписание, вон говорят про Маунта. Но это все будет абсолютно бесполезно без центрфорварада. Где неплохо-то? Лучший бомбардир - вингер, второй - атакующий полузащитник. Пропущено голов столько же, сколько у Арсенала (учитывая статистические выбросы типа 7 от Ливера, 6 от Сити), а забито на уровне середняка, большинство побед - 1:0, потому что забивать некому.
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