13 комментариев

Первый сезон Эрика тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» был довольно успешным. Клуб занял третье место в АПЛ, выиграл Кубок Лиги и вышел в финал Кубка Англии.

Болельщики «МЮ» ждут, что клуб поддержит Тен Хага во время трансферного окна – в приоритете для команды подписание нападающего. Антони Марсьяль в настоящее время является обладателем «9» номера, но травмы продолжают мешать французу. В этом сезоне он сыграл всего 21 из 38 матчей чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» взял в аренду Ваута Вегорста в январе, однако голландцу не удалось забить ни одного гола в Премьер-лиге.

«Юнайтед» нуждается в нападающем, поэтому давайте посмотрим кто может вывести клуб на новый уровень.

Виктор Осимхен, «Наполи»

Осимхен является одним из самых популярных нападающих в Европе, лучшие клубы мира интересуются нигерийцем. Он забил 25 голов в 31 матче в Серии А и помог «Наполи» выиграть домашний чемпионат спустя 33 года ожидания.

Sky Sports сообщил об интересе со стороны «Юнайтед», стоимость футболиста составит более 100 млн фунтов. Это высокая цена, но если с помощью Осимхена команда сможет конкурировать с «Сити», то игра стоит свеч.

Осимхену всего 24 года, с его трансфером «Юнайтед» получил бы качественного нападающего на долгие годы.

Расмус Хейлунд, «Аталанта»

Датчанину всего 20 лет, в этом сезоне он провел 31 матч за «Аталанту» в Серии А, забив восемь голов. Daily Mail сообщила, что Тен Хаг говорил с нападающим о возможном переходе в «МЮ» этим летом.

Хейлунд подписал контракт с «Аталантой» прошлым летом за 15 млн фунтов и отлично провел свой первый сезон. Он также забил пять голов за сборную Дании в двух отборочных матчах Евро-2024 против Финляндии и Казахстана.

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Харри Кейн мог бы стать гарантом для «МЮ». На данный момент английский нападающий забил 216 голов в Премьер-лиге, только у Алана Ширера больше - 260.

Кейн забил 30 голов в домашнем чемпионате в этом сезоне, а «Тоттенхэм» финишировал восьмым. У англичанина остался всего год по контракту с клубом.

Весьма вероятно, что Кейн захочет остаться в Англии, чтобы обогнать Алана Ширера как лучшего бомбардира Премьер-лиги. Переход в «Манчестер Юнайтед» может стать идеальным решением как для клуба, так и для игрока, если сделка будет согласована.

Гонсалу Рамуш, «Бенфика»

У португальца получился отличный сезон как в клубе, так и в сборной. Рамуш забил 19 голов в 30 матчах лиги за «Бенфику» и сделал хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира за сборную Португалии против Швейцарии.

Daily Mail связывает «Юнайтед» с Рамушем, а нынешний игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш поддерживает желание клуба. Фернандеш уверен, что у Рамуша есть все шансы добиться успеха в Премьер-лиге. Португалец может стоить «МЮ» более 70 млн фунтов.

Рандаль Коло-Муани, «Айнтрахт»

Этот сезон стал прорывом для Муани. Он присоединился к «Айнтрахту» летом 2022 года после истечения срока его контракта с «Нантом».

На его счету 15 голов и 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги, кроме того, Муани был в составе сборной Франции, дошедшей до финала чемпионата мира. Контракт «Айнтрахта» с Коло-Муани рассчитан до 2027 года.

Если «Манчестер Юнайтед» сделает ставку на Коло-Муани, то за хорошую плату с немецким клубом можно будет договориться.